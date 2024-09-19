На Мадагаскаре обнаружен новый вид невероятно крошечного хамелеона: вскоре он может исчезнуть

Не успели исследователи открыть новый вид миниатюрных хамелеонов, как оказалось, что они уже находятся на грани исчезновения.

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Земля является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, а другим удавалось все это время скрываться от глаз исследователей. Например, крохотному хамелеону родом из Мадагаскара, которого обнаружили в местном лесу, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что новый вид относится к роду Brookesia, подрода Evoluticauda. Известно, что новый вид был назван в честь леса, где был обнаружен — Brookesia nofy. Ученые отмечают, что лес, где был найден новый вид, является прибрежным и находится на уровне моря — это делает мини-хамелеонов первыми проживающими в такой среде и известными науке. К стати, лес также является популярным среди туристов, что и помогло ученым сделать открытие.

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По словам исследователя Марка Шерца, представителей нового вида чрезвычайно сложно заметить — потребуется большое количество времени и концентрация, чтобы заметить их в лесу. Во-первых, это связано с тем, что в длину крохотные хамелеоны вырастают лишь до 33 миллиметров, что сравнимо с кончиком нашего пальца.

Во-вторых, род Brookesia включает несколько действительно замечательных хамелеонов, названных так из-за своей окраски — к ним относится и новый вид. Некоторые представители этого рода весьма крохотные, однако они все еще не являются самыми миниатюрными на планете — известно, что этот титул принадлежит B. Nana.

Этот мини-хамелеон первый в своем роде с такой средой обитания Фото: Miguel Vences

Исследователи отмечают, что новый вид не выделяется размерами или расцветкой, но на фоне остальных в роде Brookesia выделяется выбором среды обитания. По словам автора исследования Мигеля Венсеса, у Brookesia nofy нет заметных или впечатляющих внешних особенностей, это еще один пример большого разнообразия миниатюрных хамелеонов на Мадагаскаре, большинство из которых, по-видимому, ограничены очень маленькими ареалами распространения.

Более того, ученые отмечают, что единственным очевидным безопасным убежищем для нового вида является частный лес, используемый для экотуризма. К сожалению, несколько оставшихся естественных участков леса вокруг него находятся под сильным давлением, если говорить о подсечно-огневом земледелии.

В то же время ученые считают, что новый вид уже находится под угрозой исчезновения, а потому они надеются, что его обнаружение поможет сохранить вид.

Ранее Фокус писал о том, что мадагаскарские хамелеоны вымирают каждый год: как им удается восстанавливаться.