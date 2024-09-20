Найден способ спасения исчезающих деревьев: ученым помогут зеркала, установленные в лесах (фото)

Исследователи обнаружили инструмент, способный дать саженцам, растущим в тени невероятные 175% ускорения роста.

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Любители комнатных растений знают, что зеркала можно использовать для направления большого количества солнечного света, который им жизненно необходим. Теперь исследователям, похоже, удалось разработать новый метод применения того же принципа к саженцам исчезающих видов деревьев, которые с трудом способны выживать в тенистых лесах, пишет New Atlas.

Бобовое дерево Serianthes nelsonii — одно из самых редких растений в мире, растущее только на тихоокеанских островах Гуам и Рота, на первом острове осталось лишь одно взрослое дерево, а на втором — всего 121. В результате ученые были вынуждены классифицировать его как "находящееся под угрозой исчезновения", а потому сегодня исследователи разрабатывают новые стратегии, чтобы спасти вид.

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Ежегодно в тенистом лесу на острове Гуам вырастают сотни саженцев, но большинство из их погибают уже менее чем за месяц, причина — недостаток солнечного света. Ученые пытались вырастить саженцы в неволе при искусственном свете: они чувствовали себя лучше пока находились в питомнике, но погибли после пересадки в лес.

Чтобы спасти вид от вымирания, ученым пришлось выработать новую стратегию. В результате Томас Марлер с командой из Университета Гуама обратились к зеркалам, в поисках метода, позволяющего растениям выжить.

Ученые вдохновились пластиковой мульчей, которая обычно используется в коммерческих сельскохозяйственных операциях. Она имеет форму пластиковой пленки, которая укладывается на почву, а растения могут расти через регулярно расположенные отверстия в материале. В то же время пластиковая пленка не дает расти сорнякам, не давая солнечному свету достигать почвы.

Обычная черная пластиковая мульча, используемая в огороде во Франции Фото: Depositphotos

Часто пластиковая мульча бывает черной, но некоторые производители также используют окрашенный пластик, отражающий солнечный свет на растения, тем самым стимулируя их рост. Исследования даже изучали использование высокоотражающей мульчи из серебряной или алюминиевой фольги, но этот материал оказался слишком дорогим для широкого использования на больших фермерских полях.

В своей работе команда Марлера обошла фольгу и перешла сразу к настоящим зеркалам: ученые использовали небольшие мозаики, состоящие из кольца шестиугольных зеркал с открытым пространством посередине.

Эти мозаики были размещены на почве вокруг саженцев Serianthes, выращиваемых в затененном тканью питомнике на открытом воздухе в Гуаме, и на тенистом лесном покрове на Филиппинах. В то время как зеркала были оставлены открытыми для солнечного света на половине растений, они были покрыты блокирующим солнечный свет листовым опадом на другой половине, чтобы служить контролем.

Результаты исследования показывают, что в некоторых случаях незаблокированные зеркала отражали более 70% входящего солнечного света. И даже больше, растения, усиленные зеркалами, показали прирост роста на 175% в сравнении с контрольными. При этом растения показали более высокий уровень выживаемости — на 161%.

Теперь ученые считают, что использование отражающих поверхностей под растениями может быть недорогим компонентом управления роста вымирающих растений.

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