Знайдено спосіб порятунку дерев, що зникають: ученим допоможуть дзеркала, встановлені в лісах (фото)

Дослідники виявили інструмент, здатний дати саджанцям, що ростуть у тіні, неймовірні 175% прискорення росту.

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Любителі кімнатних рослин знають, що дзеркала можна використовувати для направлення великої кількості сонячного світла, яке їм життєво необхідне. Тепер дослідникам, схоже, вдалося розробити новий метод застосування того ж принципу до саджанців, які зникають і насилу здатні виживати в тінистих лісах, пише New Atlas.

Бобове дерево Serianthes nelsonii — одна з найрідкісніших рослин у світі, що росте лише на тихоокеанських островах Ґуам і Рота, на першому острові залишилося лише одне доросле дерево, а на другому — всього 121. У результаті вчені були змушені класифікувати його як "такий, що перебуває під загрозою зникнення", а тому сьогодні дослідники розробляють нові стратегії, щоб врятувати вид.

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Щороку в тінистому лісі на острові Ґуам виростають сотні саджанців, але більшість із них гинуть уже менш ніж за місяць, причина — нестача сонячного світла. Науковці намагалися виростити саджанці в неволі за штучного світла: вони почувалися краще, доки перебували в розпліднику, але загинули після пересадки в ліс.

Щоб врятувати вид від вимирання, вченим довелося виробити нову стратегію. У результаті Томас Марлер із командою з Університету Ґуама звернулися до дзеркал, у пошуках методу, що дає змогу рослинам вижити.

Вчені надихнулися пластиковою мульчею, яка зазвичай використовується в комерційних сільськогосподарських операціях. Вона має форму пластикової плівки, яка укладається на ґрунт, а рослини можуть рости через регулярно розташовані отвори в матеріалі. Водночас пластикова плівка не дає рости бур'янам, не даючи сонячному світлу досягати ґрунту.

Звичайна чорна пластикова мульча з чорного пластику, яку використовують на городі у Франції Фото: Depositphotos

Часто пластикова мульча буває чорною, але деякі виробники також використовують пофарбований пластик, що відбиває сонячне світло на рослини, тим самим стимулюючи їх зростання. Дослідження навіть вивчали використання високовідбивної мульчі зі срібної або алюмінієвої фольги, але цей матеріал виявився занадто дорогим для широкого використання на великих фермерських полях.

У своїй роботі команда Марлера обійшла фольгу і перейшла одразу до справжніх дзеркал: вчені використовували невеликі мозаїки, що складаються з кільця шестикутних дзеркал з відкритим простором посередині.

Ці мозаїки були розміщені на ґрунті навколо саджанців Serianthes, вирощуваних у затіненому тканиною розпліднику на відкритому повітрі в Ґуамі, і на тінистому лісовому покриві на Філіппінах. Тоді як дзеркала були залишені відкритими для сонячного світла на половині рослин, вони були вкриті листовим опадом, що блокує сонячне світло, на іншій половині, щоб служити контролем.

Результати дослідження показують, що в деяких випадках незаблоковані дзеркала відбивали понад 70% вхідного сонячного світла. І навіть більше, рослини, посилені дзеркалами, показали приріст росту на 175% порівняно з контрольними. Водньчас рослини показали вищий рівень виживаності — на 161%.

Тепер вчені вважають, що використання поверхонь, що відбивають під рослинами, може бути недорогим компонентом управління зростання рослин, що вимирають.

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