Пальмы и аллигаторы за Полярным кругом: ученые выяснили, к чему все идет

Исследователи проанализировали климат Земли в прошлом и увидели в нем сценарий, который ждет планету в будущем.

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На протяжении последних 500 млн лет климат на Земле менялся от знойного к холодной и наоборот. За всю историю Земли уровень океанов поднимался и опускался, а ледяные шапки таяли и снова замерзали. Главную роль во всех этих переменах играли солнечный свет и углекислый газ, пишет New York Times.

Ученые пытаются реконструировать древний климат Земли, чтобы лучше понять то, каким он будет в будущем. Тем более, что за это время на планете появился еще один важный фактор – люди.

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Недавно международная группа исследователей опубликовал всеобъемлющий отчет истории климата Земли. В нем сочетаются геологические свидетельства, а также прогнозы компьютерных моделей глобального климата.

Авторы исследования утверждают, что их картина далекого прошлого планеты получилась более точной, чем предыдущие анализы. Особенно это касается периодов, когда уровень углекислого газа на Земле достигал рекордных значений.

Учитывая то количество углекислого газа, который люди закачивают в атмосферу Земли, сжигая ископаемое топливо, анализ показал, что температура на планете может поднять выше ожидаемого. Автор исследования, аналитик по климатическим исследованиям Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии Эмили Дж. Джадд говорит, что это может произойти в течение следующих столетий.

"Речь не идет о моментальном повышении температуры. Но в долгосрочной перспективе планета, скорее всего, станет намного теплее, чем мы предполагали", — говорит Джадд.

Дело в том, что человечество выбрасывает в атмосферу рекордные уровни углекислого газа (почти 40 млрд тонн в год), поэтому нынешнее потепление будет происходить намного быстрее, что предыдущие. Они были обусловлены постепенным геологическими сдвигами Земли в прошлом.

"Когда углекислый газ и температура начинают меняться настолько быстро, тогда все остальное на планете просто не успевает за ними. Окружающая среда меняется с такой скоростью, что организмы не успевают адаптироваться к изменениям. Именно в этот момент мы сталкиваемся с массовыми вымираниями", — подчеркивает Джадд.

Проведенное исследования показало, что в какой-то момент истории мир был невыносимо жарким. Тогда планета была слишком теплой для роста полярных ледяных щитов.

Как известно, за последние 500 млн лет на Земле возникла первая жизнь, распались суперконтиненты. Такие геологические процессы выбрасывали углекислый газ в атмосферу, а потом снова его втягивали. Именно это приводило к колебаниям климата, которые ученые называют парниковыми и ледниковыми условиями.

В те периоды средняя температура на поверхности Земли варьировалась от 11 до 36 градусов по Цельсию, с большим количество подъемов и спадов между ними. Последний парниковый период был около 56 млн лет назад, когда пальмы и аллигаторы процветали за Полярным кругом.

После этого периода средние температуры на Земле преимущественно падали, но это было до начала индустриальной эпохи. На сегодняшний день средняя температура на земном шаре составляет около 15 градусов по Цельсию и продолжает расти.

Столь масштабное исследование древнего климата Земли было проведено потому как это имеет огромное значение для истории жизни и эволюции животных. Дело в том, что палящем климате невозможно поддерживать высокий уровень метаболизма в организме, а также сохранять низкую температуру тела для выживания белков.

Именно то историческое потепление на Земле в прошлом, могло задержать появление сверххищников, и возможно, людей на планете.

Напомним, температура Земли впервые в истории превысила критический порог. Исследователи зафиксировали первое в истории превышение допустимого порога в 2 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.