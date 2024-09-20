Пальми й алігатори за Полярним колом: учені з'ясували, до чого все йде

Дослідники проаналізували клімат Землі в минулому і побачили в ньому сценарій, який чекає на планету в майбутньому.

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Протягом останніх 500 млн років клімат на Землі змінювався від спекотного до холодного і навпаки. За всю історію Землі рівень океанів підіймався й опускався, а крижані шапки танули й знову замерзали. Головну роль у всіх цих змінах відігравали сонячне світло і вуглекислий газ, пише New York Times.

Учені намагаються реконструювати стародавній клімат Землі, щоб краще зрозуміти те, яким він буде в майбутньому. Тим паче, що за цей час на планеті з'явився ще один важливий чинник — люди.

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Нещодавно міжнародна група дослідників опублікувала всеосяжний звіт історії клімату Землі. У ньому поєднуються геологічні свідчення, а також прогнози комп'ютерних моделей глобального клімату.

Автори дослідження стверджують, що їхня картина далекого минулого планети вийшла точнішою, ніж попередні аналізи. Особливо це стосується періодів, коли рівень вуглекислого газу на Землі досягав рекордних значень.

З огляду на ту кількість вуглекислого газу, який люди закачують в атмосферу Землі, спалюючи викопне паливо, аналіз показав, що температура на планеті може піднятися вище очікуваного. Автор дослідження, аналітик з кліматичних досліджень Національного інституту водних і атмосферних досліджень у Новій Зеландії Емілі Дж. Джадд каже, що це може статися протягом наступних століть.

"Не йдеться про моментальне підвищення температури. Але в довгостроковій перспективі планета, найімовірніше, стане набагато теплішою, ніж ми припускали", — каже Джадд.

Річ у тім, що людство викидає в атмосферу рекордні рівні вуглекислого газу (майже 40 млрд тонн на рік), тож нинішнє потепління відбуватиметься набагато швидше, ніж попередні. Вони були зумовлені поступовим геологічними зрушеннями Землі в минулому.

"Коли вуглекислий газ і температура починають змінюватися настільки швидко, тоді все інше на планеті просто не встигає за ними. Навколишнє середовище змінюється з такою швидкістю, що організми не встигають адаптуватися до змін. Саме в цей момент ми стикаємося з масовими вимираннями", — підкреслює Джадд.

Проведене дослідження показало, що в якийсь момент історії світ був нестерпно спекотним. Тоді планета була занадто теплою для зростання полярних крижаних щитів.

Як відомо, за останні 500 млн років на Землі виникло перше життя, розпалися суперконтиненти. Такі геологічні процеси викидали вуглекислий газ в атмосферу, а потім знову його втягували. Саме це призводило до коливань клімату, які вчені називають парниковими та льодовиковими умовами.

У ті періоди середня температура на поверхні Землі варіювалася від 11 до 36 градусів за Цельсієм, з великою кількістю підйомів і спадів між ними. Останній парниковий період був близько 56 млн років тому, коли пальми й алігатори процвітали за Полярним колом.

Після цього періоду середні температури на Землі переважно падали, але це було до початку індустріальної епохи. На сьогодні середня температура на земній кулі становить близько 15 градусів за Цельсієм і продовжує зростати.

Настільки масштабне дослідження стародавнього клімату Землі було проведене тому, що це має величезне значення для історії життя та еволюції тварин. Річ у тім, що в палючому кліматі неможливо підтримувати високий рівень метаболізму в організмі, а також зберігати низьку температуру тіла для виживання білків.

Саме те історичне потепління на Землі в минулому, могло затримати появу надхижаків, і можливо, людей на планеті.

Нагадаємо, температура Землі вперше в історії перевищила критичний поріг. Дослідники зафіксували перше в історії перевищення допустимого порога у 2 градуси за Цельсієм вище доіндустріального рівня.