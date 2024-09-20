Жестокая наука. Мать-косатка обучает детеныша ремеслу охоты, истязая птицу в океане (видео)

Исследователи впервые засняли, как косатка подбрасывает морскую птицу в воздух, чтобы научить детеныша приемам охоты.

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Мир животных, а особенно океан — весьма опасное место. Морским животным приходится не только выживать и приспосабливаться к новым суровым климатическим условиям, но также учиться избегать хищников, передвигаться и осваивать наиболее эффективные стратегии охоты, пишет IFLScience.

Во время нового исследования Эвану Бродски, находящемуся на борту судна, управляемого Monterey Bay Whale Watch, удалось запечатлеть трогательный и одновременно жестокий момент, когда мать-косатка обучала детеныша техникам охоты. Видео было снято в заливе Монтерей в Калифорнии.

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На кадрах видно, как взрослые особи китообразных демонстрируют всевозможные виды поведения: хлопают хвостами по воде, выпрыгивают, а также выбрасывают некоторых морских птиц из воды. По словам команды исследователей, наблюдавшей за активностями животных — на кадрах косатки Бигга.

Отметим, что этот вид лишь недавно был признан отдельным от местных косаток. Предыдущие исследования показали, что косатки Бигга перемещаются в океане небольшими группами и не скрещиваются с другими экотипами. Как правило, они охотятся на морских млекопитающих, в то время как резидентная группа обычно предпочитает питаться лососем.

Исследователи также обнаружили, что косатки Бигга являются транзитными. Простыми словами, они не стоят на месте, а постоянно путешествуют вниз и вверх по побережью. Кроме того, ученые полагают, что эта группа китообразных более шумная, чем резидентный экотип, что позволяет им быть более скрытными во время охоты на более крупную добычу.

По словам биолога по морским млекопитающим Барбары Тейлор, эти две совершенно разные группы косаток живут бок о бок, все время видят друг друга, однако никогда не смешиваются.

Эксперты считают, что птицы, которых косатки подбрасывают на видео — это тонкоклювые кайры (Uria aalge). Представители этого вида, как правило, гнездятся большими колониями на морских скалах и проводят большую часть своей жизни в открытом море.

Исследователи отмечают, что выходки косаток, заснятые на камеру, могут выглядеть немного жутко и жестоко, однако обучение охоте — важный жизненный навык, без которого молодые косатки попросту не смогут выжить. К слову, продолжительность жизни косаток может достигать 90 лет, а потому им просто необходимо оттачивать навыки охоты.

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