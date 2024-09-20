Жорстока наука. Мати-косатка навчає дитинча ремеслу полювання, катуючи птаха в океані (відео)

Дослідники вперше зняли, як косатка підкидає морського птаха в повітря, щоб навчити дитинча способів полювання.

Related video

Світ тварин, а особливо океан — вельми небезпечне місце. Морським тваринам доводиться не тільки виживати та пристосовуватися до нових суворих кліматичних умов, а й також вчитися уникати хижаків, пересуватися та освоювати найбільш ефективні стратегії полювання, пише IFLScience.

Під час нового дослідження Евану Бродські, який перебуває на борту судна, керованого Monterey Bay Whale Watch, вдалося сфотографувати зворушливий і водночас жорстокий момент, коли мати-косатка навчала дитинча технікам полювання. Відео було знято в затоці Монтерей у Каліфорнії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На кадрах видно, як дорослі особини китоподібних демонструють різноманітні види поведінки: плескають хвостами по воді, вистрибують, а також викидають деяких морських птахів з води. За словами команди дослідників, яка спостерігала за активностями тварин, — на кадрах косатки Бігга.

Зазначимо, що цей вид лише нещодавно був визнаний окремим від місцевих косаток. Попередні дослідження показали, що косатки Бігга переміщаються в океані невеликими групами та не схрещуються з іншими екотипами. Як правило, вони полюють на морських ссавців, тоді як резидентна група зазвичай воліє харчуватися лососем.

Дослідники також виявили, що косатки Бігга є транзитними. Простими словами, вони не стоять на місці, а постійно подорожують вниз і вгору узбережжям. Крім того, вчені вважають, що ця група китоподібних галасливіша, ніж резидентний екотип, що дає їм змогу бути більш потайливими під час полювання на більшу здобич.

За словами біологині з морських ссавців Барбари Тейлор, ці дві абсолютно різні групи косаток живуть пліч-о-пліч, увесь час бачать одна одну, проте ніколи не змішуються.

Експерти вважають, що птахи, яких косатки підкидають на відео — це тонкодзьобий кайра (Uria aalge). Представники цього виду, як правило, гніздяться великими колоніями на морських скелях і проводять більшу частину свого життя у відкритому морі.

Дослідники зазначають, що витівки косаток, зняті на камеру, можуть мати дещо моторошний і жорстокий вигляд, проте навчання полюванню — важлива життєва навичка, без якої молоді косатки просто не зможуть вижити. До слова, тривалість життя косаток може досягати 90 років, а тому їм просто необхідно відточувати навички полювання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю косаток Едему і знайшли їхніх найближчих родичів.