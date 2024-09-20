Простой трюк позволит снизить температуру в городе на 2°C: что спасет в самые жаркие дни

Исследователи обнаружили, что одно простое действие способно снизить температуру во всем городе, что позволит легче пережить жару.

Related video

Из-за климатического кризиса, нависшего над планетой, мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи. В результате люди и животные по всему миру изнывают от невероятной жары. К счастью для всех нас, ученые, похоже, нашли простой и эффективный способ снизить жару в городе и для этого не нужно сажать деревья и ждать несколько лет, пока образуется тень, пишет Live Science.

Британские ученые пришли к выводу, что покраска крыш в белый цвет может снизить температуру наружного воздуха в городе на 2 градуса по Цельсию. В своей работе ученые стремились обнаружить наиболее эффективные способы охлаждения столицы Великобритании и обнаружили то, что может помочь также и жителям других городов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предыдущие исследования уже показали, что изменение климата ведет планету в сторону более сухого и жаркого климата. Например, в Лондоне уже к середине столетия ожидается повышение средней температуры примерно на 3 градуса по Цельсию. Отметим, что такая тенденция, вероятно, коснется большинства стран и регионов — в качестве доказательства ученые приводят данные о том, что нынешнее лето на Земле стало самым жарким за всю историю наблюдений.

По словам ведущего автора исследования Оскара Брусса, преподавателя Лондонского университетского колледжа, специализирующегося на городской метеорологии и моделировании окружающей среды, в ходе исследования они с командой протестировали несколько методов. Каждый из этих методов можно было бы использовать для адаптации к потеплению и смягчения последствий, но ученые искали наиболее эффективный. В результате их выбор остановился на охлаждении крыш — способ, позволяющий поддерживать более низкую температуру в самые жаркие летние дни.

Команда отмечает, что другие, рассмотренные методы, имели важные побочные эффекты, но ни один из них не смог снизить наружное городское тепло на 2 градуса по Цельсию. Известно, что темные здания, асфальтовые дороги и подземные железнодорожные сети значительно нагревают город. Предыдущие исследования показали, что городские районы значительно теплее, чем окружающие сельские.

Городские планировщики сейчас ищут способы, которыми город может адаптироваться к постоянно растущим температурам. Отметим, что в ходе исследования были рассмотрены такие методы, как:

установка солнечных панелей; покраска крыш в белый цвет или покрытие их отражающим материалом; покрытие крыш растительностью; посадка большого количества растительности на улицах; масштабное развертывание систем кондиционирования воздуха.

Ученые использовали компьютерную модель Лондона и провели 11 климатических симуляций с использованием различных методов охлаждения. Все симуляции предполагали широкое внедрение каждой технологии.

Результаты работы ученых свидетельствуют о том, что именно "холодные крыши" могут стать наиболее эффективным способом борьбы с жарой в городах. Авторы отмечают, что при широком внедрении белые крыши снижали температуру воздуха в среднем на 1,2 градуса по Цельсию, а в некоторых районах удалось достичь снижения в 2 градуса по Цельсию. В то же время обильная растительность и солнечные панели привели к снижению температуры на 0,3 градуса по Цельсию, а зеленые крыши не оказали особого влияния. Кондиционирование воздуха может поддерживать прохладу в жилых помещениях, но в центре города лишь повышает температуру минимум на 1 градус по Цельсию.

Ранее Фокус писал о том, как спасти человечество от закипания: найдено то, что эффективно охладит улицы во время жары.