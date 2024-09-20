Простий трюк дозволить знизити температуру в місті на 2°C: що врятує в найспекотніші дні

Дослідники виявили, що одна проста дія здатна знизити температуру в усьому місті, це дасть змогу легше пережити спеку.

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Через кліматичну кризу, що нависла над планетою, світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки й посухи. У результаті люди та тварини по всьому світу знемагають від неймовірної спеки. На щастя для всіх нас, вчені, схоже, знайшли простий і ефективний спосіб знизити спеку в місті, та для цього не потрібно садити дерева і чекати кілька років, поки утвориться тінь, пише Live Science.

Британські вчені дійшли висновку, що фарбування дахів у білий колір може знизити температуру зовнішнього повітря в місті на 2 градуси за Цельсієм. У своїй роботі вчені прагнули виявити найефективніші способи охолодження столиці Великої Британії і знайшли те, що може допомогти і жителям інших міст.

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Попередні дослідження вже показали, що зміна клімату веде планету в бік сухішого і спекотнішого клімату. Наприклад, у Лондоні вже до середини століття очікується підвищення середньої температури приблизно на 3 градуси за Цельсієм. Зазначимо, що така тенденція, ймовірно, торкнеться більшості країн і регіонів — як доказ учені наводять дані про те, що нинішнє літо на Землі стало найспекотнішим за всю історію спостережень.

За словами провідного автора дослідження Оскара Брусса, викладача Лондонського університетського коледжу, що спеціалізується на міській метеорології та моделюванні довкілля, під час дослідження вони з командою протестували кілька методів. Кожен із цих методів можна було б використати для адаптації до потепління і пом'якшення наслідків, але вчені шукали найефективніший. У результаті їхній вибір зупинився на охолодженні дахів — спосіб, що дає змогу підтримувати нижчу температуру в найспекотніші літні дні.

Команда зазначає, що інші розглянуті методи мали важливі побічні ефекти, але жоден із них не зміг знизити зовнішнє міське тепло на 2 градуси за Цельсієм. Відомо, що темні будівлі, асфальтові дороги та підземні залізничні мережі значно нагрівають місто. Попередні дослідження показали, що міські райони значно тепліші, ніж навколишні сільські.

Міські планувальники зараз шукають способи, якими можна адаптуватися до температур, що постійно зростають. Зазначимо, що під час дослідження було розглянуто такі методи, як:

встановлення сонячних панелей; фарбування дахів у білий колір або покривання їх відбивним матеріалом; покриття дахів рослинністю; висаджування великої кількості рослинності на вулицях; масштабне розгортання систем кондиціонування повітря.

Учені використовували комп'ютерну модель Лондона і провели 11 кліматичних симуляцій з використанням різних методів охолодження. Усі симуляції передбачали широке впровадження кожної технології.

Результати роботи науковців свідчать про те, що саме "холодні дахи" можуть стати найефективнішим способом боротьби зі спекою в містах. Автори зазначають, що за широкого впровадження білі дахи знижували температуру повітря в середньому на 1,2 градуса за Цельсієм, а в деяких районах вдасться досягти зниження у 2 градуси за Цельсієм. Водночас рясна рослинність і сонячні панелі призвели до зниження температури на 0,3 градуса за Цельсієм, а зелені дахи не мали особливого впливу. Кондиціонування повітря може підтримувати прохолоду в житлових приміщеннях, але в центрі міста лише підвищує температуру щонайменше на 1 градус за Цельсієм.

Раніше Фокус писав про те, як врятувати людство від закипання: знайдено те, що ефективно охолодить вулиці під час спеки.