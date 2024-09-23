Огромный "муравейник" запечатлели из космоса: спутник снял известный во всем мире фестиваль (фото)

Спутник Европейского космического агентства сделал удивительный снимок фестиваля Burning Man — можно разглядеть очертания участников.

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Фестиваль Burning Man появился в 1986 году и с тех пор ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок, штат Невада (США). Десятилетиями он считается оплотом американской контркультуры, а теперь принимает десятки тысяч посетителей ежегодно, пишет Science Alert.

За последние почти 40 лет фестиваль невероятно разросся, а его масштаб и удивительное величие — то, что, казалось бы, невозможно передать ни одним снимком. Впрочем, имея в арсенале новейшие технологии, ученым удалось и это: исследователи запечатлели известный во всем мире фестиваль из космоса с помощью спутника Европейского космического агентства.

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В результате получился невероятный взгляд на Burning Man с точки зрения спутника, находящегося на земной орбите. Исследователи отмечают, что на кадрах даже можно рассмотреть очертания некоторых из более 70 000 участников, посетивших мероприятие в этом году.

Фестиваль Burning Man, вид из космоса Фото: ESA

На изображении, сделанном спутником, показано поселение из кемпингов, транспортных средств, палаток и других сооружений — все они, по сути, являются неотъемлемой частью Блэк-Рок-Сити. Ежегодно это временное сообщество собирается в пустыне, где проводит неделю, а затем распадается до следующего года.

Отметим, что наблюдение за участниками фестиваля из космоса вовсе не является обычной и повседневной работой спутника Европейского космического агентства Sentinel. На самом деле основная цель этой спутниковой миссии — предоставлять ученым уникальную перспективу изменений окружающей среды в мире.

Фестиваль Burning Man, вид из космоса Фото: ESA

Исследователи используют данные со спутника, чтобы отслеживать такие явления, как откалывание айсбергов в Антарктиде, распространение лесных пожаров в Австралии, передвижение пылевых шлейфов, проносящихся над земным шаром, а также воздействие загрязнения воздуха по всей Европе.

Но порой спутники также можно использовать и для того, чтобы посмотреть, как за почти четыре десятилетия в пустыне разросся один из самых известных фестивалей в мире.

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