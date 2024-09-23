Величезний "мурашник" сфотографували з космосу: супутник зняв відомий у всьому світі фестиваль (фото)

Супутник Європейського космічного агентства зробив дивовижний знімок фестивалю Burning Man — можна розгледіти обриси учасників.

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Фестиваль Burning Man з'явився 1986 року йі відтоді щорічно проводиться в пустелі Блек-Рок, штат Невада (США). Десятиліттями він вважається оплотом американської контркультури, а тепер приймає десятки тисяч відвідувачів щорічно, пише Science Alert.

За останні майже 40 років фестиваль неймовірно розрісся, а його масштаб і неймовірна велич — те, що, здавалося б, неможливо передати жодним знімком. Утім, маючи в арсеналі новітні технології, вченим вдалося й це: дослідники закарбували відомий у всьому світі фестиваль із космосу за допомогою супутника Європейського космічного агентства.

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У результаті вийшов неймовірний погляд на Burning Man із супутника, що перебуває на земній орбіті. Дослідники зазначають, що на кадрах навіть можна розгледіти обриси деяких із понад 70 000 учасників, які відвідали захід цього року.

Фестиваль Burning Man, вид із космосу Фото: ESA

На зображенні, зробленому супутником, показано поселення з кемпінгів, транспортних засобів, наметів та інших споруд — усі вони, по суті, є невіддільною частиною Блек-Рок-Сіті. Щороку ця тимчасова спільнота збирається в пустелі, де проводить тиждень, а потім розпадається до наступного року.

Зазначимо, що спостереження за учасниками фестивалю з космосу не є звичайною і повсякденною роботою супутника Європейського космічного агентства Sentinel. Насправді основна мета цієї супутникової місії — надавати вченим унікальну перспективу змін довкілля у світі.

Фестиваль Burning Man, вид із космосу Фото: ESA

Дослідники використовують дані із супутника, щоб відстежувати такі явища, як відколювання айсбергів в Антарктиді, поширення лісових пожеж в Австралії, пересування пилових шлейфів, що проносяться над земною кулею, а також вплив забруднення повітря по всій Європі.

Та інколи супутники також можна використовувати та для того, щоб подивитися, як за майже чотири десятиліття в пустелі виріс один із найвідоміших фестивалів у світі.

Раніше Фокус писав про те, що необхідний для життя елемент виявили в самому ранньому Всесвіті: його не повинно там бути.