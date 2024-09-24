Мимо Земли на скорости 32 тыс. км пронесся снеговик: его засекли радары

Эксперты из NASA показали снимки крупного астероида, который прошел мимо нашей планеты на расстоянии в 1 млн км.

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Ученые из NASA опубликовали фото астероида в форме снеговика, который пролетел мимо Земли, пишет LiveScience.

Астероид под названием 2024 ON благополучно разминулся с Землей на расстоянии 1 млн км, что примерно в 2,6 раза больше расстояния между Луной и Землей. Этот астероид летел со скорость 31 933 км/ч, а это в 26 раз быстрее скорости звука.

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Снимки были сделаны с помощью Голдстоунского радара Солнечной системы. На них видно, что астероид размером с небоскреб имеет форму арахиса или же снеговика. Все дело в том, что это не один, а два астероида, которые были притянуты собственной гравитацией, а потом буквально слиплись друг с другом. Среди других известных контактных астероидов находится объект Selam – двухдольный спутник, который вращается вокруг астероида Динкинеш. Он находится в поясе между Марсом и Юпитером.

"Астероид 2024 ON был классифицирован как потенциально опасный, но он несет опасности для Земли в обозримом будущем. Именно снимки Голдстоунского радара помогли ученым существенно снизить неопределенность расстояния астероида от Земли и его будущую траекторию", — говорится в заявлении NASA.

Дело в том, что NASA считает опасным любой объект, который подходит к Земле на расстояние 7,5 млн км. Такие объекты автоматически переводятся в статус "потенциально опасных", даже если не несут прямой угрозы для планеты. Проблема заключается в том, что даже небольшие столкновения таких астероидов с другими космическими объектами, могут отправить их курсом на столкновение с Землей.

Эксперты из NASA отслеживают местоположение и орбиты примерно 28 тыс. астероидов, сканируя ночное небо каждые 24 часа. Далее в агентстве оценивают траектории подобных околоземных объектов. На основе подобного анализа NASA заключило, что в течение следующих 100 лет Земле не грозит апокалиптический сценарий масштабного столкновения с астероидом.

Напомним, снеговик на краю Солнечной системы оказался похожим на сладкое мыло. Ученые выяснили, что придает особый цвет необычному по форме объекту в поясе Койпера и как он, возможно, повлиял на нашу планету.