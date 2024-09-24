Повз Землю на швидкості 32 тис. км пронісся сніговик: його засікли радари

Експерти з NASA показали знімки великого астероїда, який пройшов повз нашу планету на відстані в 1 млн км.

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Вчені з NASA опублікували фото астероїда у формі сніговика, який пролетів повз Землю, пише LiveScience.

Астероїд під назвою 2024 ON благополучно розминувся із Землею на відстані 1 млн км, що приблизно в 2,6 раза більше за відстань між Місяцем і Землею. Цей астероїд летів зі швидкістю 31 933 км/год, а це в 26 разів швидше за швидкість звуку.

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Знімки були зроблені за допомогою Голдстоунського радара Сонячної системи. На них видно, що астероїд розміром з хмарочос має форму арахісу або ж сніговика. Річ у тім, що це не один, а два астероїди, які були притягнуті власною гравітацією, а потім буквально злиплися один з одним. Серед інших відомих контактних астероїдів є об'єкт Selam — дводольний супутник, який обертається навколо астероїда Дінкінеш. Він розташований у поясі між Марсом і Юпітером.

"Астероїд 2024 ON був класифікований як потенційно небезпечний, але він не несе небезпеки для Землі в осяжному майбутньому. Саме знімки Голдстоунського радара допомогли вченим істотно знизити невизначеність відстані астероїда від Землі та його майбутню траєкторію", — йдеться в заяві NASA.

Річ у тім, що NASA вважає небезпечним будь-який об'єкт, який підходить до Землі на відстань 7,5 млн км. Такі об'єкти автоматично переводяться в статус "потенційно небезпечних", навіть якщо не несуть прямої загрози для планети. Проблема полягає в тому, що навіть невеликі зіткнення таких астероїдів з іншими космічними об'єктами, можуть відправити їх курсом на зіткнення із Землею.

Експерти з NASA відстежують місце розташування та орбіти приблизно 28 тис. астероїдів, скануючи нічне небо кожні 24 години. Далі в агентстві оцінюють траєкторії подібних навколоземних об'єктів. На основі такого аналізу NASA зробило висновок, що протягом наступних 100 років Землі не загрожує апокаліптичний сценарій масштабного зіткнення з астероїдом.

Нагадаємо, сніговик на краю Сонячної системи виявився схожим на солодке мило. Учені з'ясували, що надає особливого кольору незвичайному за формою об'єкту в поясі Койпера і як він, можливо, вплинув на нашу планету.