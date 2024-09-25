Раскрыт секрет "радуги" в бассейне Йеллоустоуна: его создали люди, а вовсе не природа (фото)

Исследователи обнаружили, что в 19 веке геотермальный бассейн был почти полностью синим и относительно прозрачным, но затем все изменилось.

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Бассейн Morning Glory — горячий источник, расположенный в Йеллоустонском национальном парке и известный своим ослепительным проявлением цветов. В центре геотермальный бассейн синий и зеленый, а затем вода становится желтой и красновато-оранжевой по краям источника, пишет IFLScience.

Как бы примечательно он сегодня не выглядел, это не всегда было так. На самом деле, по словам ученых, радужный вид геотермального бассейна во многом обусловлен загрязнением, вызванным деятельностью человека.

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Известно, что геотермальный бассейн был назван в честь пурпурно-синего цветка из-за его сапфировой окраски. Ученые подняли исторические отчеты и просмотрели ранние фото 19 века, которые свидетельствуют о том, что ранее бассейн был почти полностью синим и относительно прозрачным.

Озеро Morning Glory, на исторической недатированной фотографии (слева) и спустя десятилетия после загрязнения в 1965 году (справа) Фото: National Park Service

Во второй половине 20 века горячий источник приобрел несколько новых цветов, в том числе оранжевый, желтый и зеленый. По словам исследователей Геологической службы США (USGS), изменение цвета геотермального источника на самом деле связано с мусором, монетами и камнями, которые посетители бросали в него.

Ученые считают, что мусор, брошенный человеком, осел вдоль основания жерла и ограничил приток горячей воды в бассейн — это в свою очередь привело к падению температуры. Более низкие температуры нарушили баланс экосистемы источника, позволив определенным микробам размножаться и образовывать маты с разными цветами и текстурами.

Еще в 2015 году ученые попытались изучить связь между цветами геотермальных бассейнов в Йеллоустоуне и крохотными организмами, живущими в них. Тогда исследователям удалось показать, как различные микробные маты отражают свет по-разному, создавая тот или иной оттенок на поверхности.

Отметим, что бассейн Morning Glory не единственный, имеющий разноцветный вид. Это в первую очередь связано с тем, что источники более прохладны по краям, что позволяет микробам расти быстрее, чем в центре. Однако бассейн Morning Glory в некоторой степени уникален, поскольку он претерпел столь радикальное изменение тона за десятилетия.

Старая вывеска и куча монет перед бассейном Morning Glory в 1950 году Фото: National Park Service

Более 50 лет назад, в 1970-х годах, рейнджеры попытались решить проблему бассейна Morning Glory, очистив его. Они частично осушили горячий источник и извлекли как можно больше мусора, обнаружив невероятное количество монет. В течение следующих десятилетий работы по очистке проводились регулярно вплоть до 1991 года, когда стало очевидно, что ученым не удастся вернуть первоначальный синий цвет источнику.

По словам Джеффа Генри, бывшего рейнджера Йеллоустоуна, во время очистки 1991 года они с командой обнаружили тысячи монет в бассейне. Отметим, что ранее главная дорога парка как раз проходила мимо источника Morning Glory, что может объяснить такое количество мусора в нем. Команда также обнаружила в бассейне камни, шляпы и другой мусор, которого там быть не должно было.

Увы, сотрудники Геологической службы сомневаются, что нам когда-либо удастся вернуть оригинальную окраску источника. Впрочем, исследователи все еще призывают прекратить кидать мусор в геотермальный бассейн, чтобы не усугублять ситуацию.

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