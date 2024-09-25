Розкрито секрет "веселки" в басейні Єлловстоуна: її створили люди, а зовсім не природа (фото)

Дослідники виявили, що в 19 столітті геотермальний басейн був майже повністю синім і відносно прозорим, але потім все змінилося.

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Басейн Morning Glory — гаряче джерело, розташоване в Єлловстоунському національному парку і відоме своїм сліпучим проявом кольорів. У центрі геотермальний басейн синій і зелений, а потім вода стає жовтою і червонувато-помаранчевою по краях джерела, пише IFLScience.

Хоч би який примітний вигляд він сьогодні мав, це не завжди було так. Насправді за словами вчених, райдужний вигляд геотермального басейну багато в чому зумовлений забрудненням, спричиненим діяльністю людини.

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Відомо, що геотермальний басейн був названий на честь пурпурно-синьої квітки через її сапфірове забарвлення. Вчені підняли історичні звіти та переглянули ранні фото 19 століття, які свідчать про те, що раніше басейн був майже повністю синім і відносно прозорим.

Озеро Morning Glory, на історичній недатованій фотографії (ліворуч) і через десятиліття після забруднення 1965 року (праворуч) Фото: тарантул

У другій половині 20 століття гаряче джерело набуло кількох нових кольорів, зокрема помаранчевого, жовтого і зеленого. За словами дослідників Геологічної служби США (USGS), зміна кольору геотермального джерела насправді пов'язана зі сміттям, монетами й камінням, які відвідувачі кидали в нього.

Учені вважають, що сміття, кинуте людиною, осіло вздовж основи жерла й обмежило приплив гарячої води в басейн — це зі свого боку призвело до падіння температури. Нижчі температури порушили баланс екосистеми джерела, дозволивши певним мікробам розмножуватися та утворювати мати з різними кольорами й текстурами.

Ще 2015 року вчені спробували вивчити зв'язок між кольорами геотермальних басейнів у Єллоустоуні та крихітними організмами, що живуть у них. Тоді дослідникам вдалося показати, як різні мікробні мати відбивають світло по-різному, створюючи той чи інший відтінок на поверхні.

Зазначимо, що басейн Morning Glory не єдиний, що має різнобарвний вигляд. Це насамперед пов'язано з тим, що джерела більш прохолодні по краях, що дає змогу мікробам рости швидше, ніж у центрі. Однак басейн Morning Glory певною мірою унікальний, оскільки він зазнав такої радикальної зміни тону за десятиліття.

Стара вивіска і купа монет перед басейном Morning Glory 1950 року Фото: тарантул

Понад 50 років тому, у 1970-х роках, рейнджери спробували розв'язати проблему басейну Morning Glory, очистивши його. Вони частково осушили гаряче джерело і витягли якомога більше сміття, виявивши неймовірну кількість монет. Протягом наступних десятиліть роботи з очищення проводилися регулярно аж до 1991 року, коли стало очевидно, що вченим не вдасться повернути первісний синій колір джерелу.

За словами Джеффа Генрі, колишнього рейнджера Єлловстоуна, під час очищення 1991 року вони з командою виявили тисячі монет у басейні. Зазначимо, що раніше головна дорога парку якраз проходила повз джерело Morning Glory, що може пояснити таку кількість сміття в ньому. Команда також виявила в басейні каміння, капелюхи та інше сміття, якого там бути не повинно було.

На жаль, співробітники Геологічної служби сумніваються, що нам коли-небудь вдасться повернути оригінальне забарвлення джерела. Втім, дослідники все ще закликають припинити кидати сміття в геотермальний басейн, щоб не погіршувати ситуацію.

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