В океане найден коралл с секретом: поможет защитить рифы от вымирания на закипающей Земле

Исследователи обнаружили, что разные кораллы по-разному переносят тепло и некоторые из них могут помочь сохранить жизнь другим.

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Климатический кризис уже здесь и он влияет на всех живых существ — как на суше, так и в океане. В результате ученые вынуждены искать то, что позволит сохранить жизнь в закипающем океане и, похоже, достигли успеха, пишет Science Alert.

Как и люди, кораллы по-разному справляются со стрессом: даже колонии кораллов одного вида, живущие бок о бок, различаются по своей переносимости такого явления, как волны тепла. В новом исследовании команда из Университета Южного Креста и Австралийского института морских наук обнаружила удивительные доказательства переменной переносимости тепла кораллами. Поскольку Мировой океан неумолимо нагревается, ученые считают, что эти различия в дальнейшем могут позволить спасти коралловые рифы от вымирания.

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Отметим, что ранее в этом году ученые уже заявили о четвертом глобальном массовом обесцвечивании кораллов в мире. В то же время Большой Барьерный риф с 2016 года уже пострадал от пяти массовых обесцвечиваний — последнее произошло этим летом.

Авторы исследования измерили переносимость тепла кораллами, проанализировав их реакцию на повышенную температуру воды. В общей сложности работа ученых включала измерение порогов обесцвечивания более 500 колоний пластинчатого коралла Acropora hyacinthus. Ученые отмечают, что этот вид является экологически важным и весьма уязвим к волнам тепла, что делает его главным претендентом на спасение.

Известно, что цвет коралла обеспечивается за счет водорослей, живущих внутри его тканей. Они также обеспечивают и большую часть питания коралла. Однако, когда температура воды слишком поднимается, коралл выталкивается водоросли, в результате чего становится обесцвеченным и голодает.

В ходе исследования ученые посетили 17 рифов в поисках образцов Acropora hyacinthus. Далее они доставили образцы на борт исследовательского судна, где провели ряд экспериментов. Портативная экспериментальная система команды состояла из 12 резервуаров, настроенных на четыре разные температуры. В ходе экспериментов образцы помещались в каждый из резервуаров и подвергались кратковременному тепловому стрессу с разными температурами.

Морфология колоний и структура ветвления геномных кластеров 1–4 в пределах комплекса видов A. hyacinthus на Большом Барьерном рифе Фото: Communications Earth & Environment

На следующем этапе ученые измерили количество пигмента, оставшегося в кораллах, что фактически эквивалентно количеству водорослей, оставшихся в его клетках. Далее ученые определили пороги обесцвечивания каждого из образцов. Это позволило понять, насколько велики различи между колониями и где обитают наиболее устойчивые к жаре.

Из 17 изученных нами рифов 12 содержали колонии с порогами обесцвечивания в верхних 25%. Это означает, что устойчивые к жаре кораллы можно найти на большинстве рифов, исследованных учеными. Авторы исследования считают, что кораллы по-разному справляются с тепловым стрессом о двум причинам:

природа;

аспекты морской среды.

По сути, каждый коралл имеет уникальную "природу" — генетический состав. Теперь ученые считают, что кораллы, обнаруженные на всем Большом Барьерном рифе на самом деле обладают уникальными генетическими ресурсами, играющими роль в восстановлении и адаптации.

В то же время аспекты морской среды также оказывают влияние: они могут способствовать или препятствовать реакции кораллов. К этим факторам относятся:

температура воды;

условия питания;

симбиотические водоросли.

Результаты показывают, что кораллы, живущие в более теплых регионах (северная часть Большого Барьерного рифа), могут выдерживать более высокие температуры. Но, поскольку вода в этих районах очень теплая, кораллы уже подталкиваются близко к своим температурным пределам.

В то же время кораллы в южной части Большого Барьерного рифа не способны выдерживать столь высокие температуры, как их северные соседи.

Авторы исследования считают, что полученные ими результаты могут быть использованы для восстановления и сохранения рифов в условиях климатического кризиса, нависшего над Землей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали секрет кораллов — как им удается выжить в отдаленном океане.