В океані знайдено корал із секретом: допоможе захистити рифи від вимирання на Землі, що закипає

Дослідники виявили, що різні корали по-різному переносять тепло і деякі з них можуть допомогти зберегти життя іншим.

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Кліматична криза вже тут і вона впливає на всіх живих істот — як на суші, так і в океані. У результаті вчені змушені шукати те, що дасть змогу зберегти життя в океані, що закипає, і, схоже, досягли успіху, пише Science Alert.

Як і люди, корали по-різному справляються зі стресом: навіть колонії коралів одного виду, що живуть пліч-о-пліч, різняться за своєю переносністю такого явища, як хвилі тепла. У новому дослідженні команда з Університету Південного Хреста та Австралійського інституту морських наук виявила дивовижні докази змінної переносності тепла коралами. Оскільки Світовий океан невблаганно нагрівається, вчені вважають, що ці відмінності надалі можуть дозволити врятувати коралові рифи від вимирання.

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Зазначимо, що раніше цього року вчені вже заявили про четверте глобальне масове знебарвлення коралів у світі. Водночас Великий Бар'єрний риф із 2016 року вже постраждав від п'яти масових знебарвлень — останнє відбулося цього літа.

Автори дослідження виміряли переносність тепла коралами, проаналізувавши їхню реакцію на підвищену температуру води. Загалом робота вчених полягала у вимірюванні порогів знебарвлення понад 500 колоній пластинчастого корала Acropora hyacinthus. Науковці зазначають, що цей вид є екологічно важливим і вельми вразливим до хвиль тепла, що робить його головним претендентом на порятунок.

Відомо, що колір корала забезпечується водоростями, які живуть усередині його тканин. Вони також становлять і більшу частину харчування корала. Однак, коли температура води занадто підіймається, корал виштовхує водорості, внаслідок чого стає знебарвленим і голодує.

Під час дослідження вчені відвідали 17 рифів у пошуках зразків Acropora hyacinthus. Далі вони доставили зразки на борт дослідницького судна, де провели низку експериментів. Портативна експериментальна система команди складалася з 12 резервуарів, налаштованих на чотири різні температури. Під час експериментів зразки поміщали в кожен із резервуарів і піддавали короткочасному тепловому стресу з різними температурами.

Морфологія колоній і структура розгалуження геномних кластерів 1-4 у межах комплексу видів A. hyacinthus на Великому Бар'єрному рифі Фото: Communications Earth & Environment

На наступному етапі вчені виміряли кількість пігменту, що залишився в коралах, що фактично еквівалентно кількості водоростей, які залишилися в його клітинах. Далі науковці визначили пороги знебарвлення кожного зі зразків. Це дало змогу зрозуміти, наскільки великими є відмінності між колоніями та де мешкають найбільш стійкі до спеки.

З 17 вивчених нами рифів 12 містили колонії з порогами знебарвлення у верхніх 25%. Це означає, що стійкі до спеки корали можна знайти на більшості рифів, досліджених ученими. Автори дослідження вважають, що корали по-різному справляються з тепловим стресом з двох причин:

природа;

аспекти морського середовища.

По суті, кожен корал має унікальну "природу" — генетичний склад. Тепер учені вважають, що корали, виявлені на всьому Великому Бар'єрному рифі, насправді володіють унікальними генетичними ресурсами, які відіграють роль у відновленні та адаптації.

Водночас аспекти морського середовища також впливають: вони можуть сприяти або перешкоджати реакції коралів. До цих чинників належать:

температура води;

умови харчування;

симбіотичні водорості.

Результати показують, що корали, які живуть у тепліших регіонах (північна частина Великого Бар'єрного рифу), можуть витримувати вищі температури. Але, оскільки вода в цих районах дуже тепла, корали вже підштовхуються близько до своїх температурних меж.

Водночас корали в південній частині Великого Бар'єрного рифу не здатні витримувати настільки високі температури, як їхні північні сусіди.

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати можуть бути використані для відновлення і збереження рифів в умовах кліматичної кризи, що нависла над Землею.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали секрет коралів — як їм вдається вижити у віддаленому океані.