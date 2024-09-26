Мифический рогатый змей действительно когда-то жил на Земле: археологи нашли доказательство (фото)

Ученые обнаружили 20-летнюю наскальную живопись с изображением древнего рогатого змея — рисунок считают доказательством существования мифического существа.

Related video

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за это время она успела стать домом для невероятного количества живых существ и некоторые из них выглядели весьма устрашающе. Например, существует теория о том, что рогатый мифический змей, который ранее считался лишь легендой, мог в действительности бродить по планете сотни лет тому назад, пишет Daily Mail.

Открытие было сделано старшим научным сотрудником Университета Витватерсранда Жьльеном Бенуа в Ла-Бель-Франс — месте наскального искусства на севере Южной Африки. Анализ показывает, что рисунок был сделан в промежутке между 1821 и 1835 годами коренной группой под названием Сан.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно легенде Сан, древний рогатый змей был "животным дождя" из "мира духов". Это означает, что оно, вероятно, участвовало в церемониях вызывания дождя. Это открытие пополняет растущую массу доказательств, свидетельствующих о том, что это мифическое существо было не просто легендой. Но теперь команда Бенуа считает, что эта легенда, возможно, не была просто мифом — ученые предполагают, что рогатый змей мог действительно бродить по Земле.

Рисунки примерно на десять лет старше первых официальных научных описаний этого рогатого змея, которые были сделаны в 1845 году Фото: Julien Benoit, CC-BY 4.0

Команда считает, что на рисунке изображено длиннотелое животное с изогнутыми вниз бивнями, которое не похоже ни на одно из ныне живущих, как минимум в этом регионе. Ученые считают, что на изображении может быть изображен дицинодонт — вымершая клада наземных травоядных, имеющих пару бивней. Археологи считают, что они бродили по планете со средней перми до конца триасового периода.

Предполагается, что дицинодонты вымерли во время массового вымирания в конце перми, которое уничтожило большинство других видов на планете. Ранее ученые обнаружили множество окаменелостей дицинодонтов в бассейне Кару — осадочный бассейн в центральной и южной части Южной Африки.

Любопытно, что новый наскальный рисунок был обнаружен к северу от бассейна Кару — простыми словами, живопись была найдена в непосредственной близости от неизвестных окаменелостей четвероногих позвоночных.

Наскальный рисунок рогатого змея Фото: Julien Benoit, CC-BY 4.0

По словам Бенуа, открытие окаменелостей, вероятно, могло побудить Сан рисовать на стенах рогатого змея, а вдохновением послужили древние легенды, в которых предки описывали этих вымерших существ как "огромных рогатых чудовищ, превосходящих по размеру слона или бегемота".

Команда считает, что наскальный рисунок и близлежащие окаменелости "представляют собой случай местной палеонтологии". Ученые считают, что Сан, вероятно, не просто рисовали вымершее существо, а документировали научное открытие.

Впрочем, ученые отмечают, что многие древние культуры документировали научные археологические открытия и интерпретировали их по-разному. Исследования свидетельствуют о том, что Сан в Южной Африке собирали окаменелости и хранили их в убежищах — например, ученые обнаружили фалангу динозавра.

Ученые также считают, что Сан также интегрировали рисунок вымершего змея и его окаменелости в свою систему верований. Например, в одной из церемоний они входили в состояние транса, а затем направлялись в "царство мертвых, чтобы поймать животных дождя и вернуть дождь в мир живых".

И все же Бенуа признает, что одного лишь рисунка недостаточно, чтобы официально подтвердить, что мифическая рогатая змея из легенд действительно существовала на Земле и именно ее окаменелости были обнаружены неподалеку.

Ранее Фокус писал о самой большом удаве на Земле: 60 млн лет назад по планете ползала 14-метровая змея весом в тонну.