Міфічний рогатий змій справді колись жив на Землі: археологи знайшли доказ (фото)

Учені виявили 20-річний наскельний живопис із зображенням стародавнього рогатого змія — малюнок вважають доказом існування міфічної істоти.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років: за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості живих істот, і деякі з них мали вельми страхітливий вигляд. Наприклад, існує теорія про те, що рогатий міфічний змій, якого раніше вважали лише легендою, міг насправді бродити планетою сотні років тому, пише Daily Mail.

Відкриття було зроблене старшим науковим співробітником Університету Вітватерсранда Жьльєном Бенуа в Ла-Бель-Франс — місці наскельного мистецтва на півночі Південної Африки. Аналіз показує, що малюнок був зроблений у проміжку між 1821 і 1835 роками корінною групою під назвою Сан.

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Згідно з легендою Сан, древній рогатий змій був "твариною дощу" зі "світу духів". Це означає, що вона, ймовірно, брала участь у церемоніях викликання дощу. Це відкриття доповнює масу доказів, які свідчать про те, що ця міфічна істота була не просто легендою. Але тепер команда Бенуа вважає, що ця легенда, можливо, не була просто міфом — вчені припускають, що рогатий змій міг справді бродити по Землі.

Малюнки приблизно на десять років старші за перші офіційні наукові описи цього рогатого змія, які були зроблені в 1845 році Фото: Julien Benoit, CC-BY 4.0

Команда вважає, що на малюнку зображена довготіла тварина з вигнутими донизу бивнями, яка не схожа на жодну з тих, що живуть нині, як мінімум у цьому регіоні. Вчені вважають, що на зображенні може бути зображений дицинодонт — вимерла клада наземних травоїдних, що мають пару бивнів. Археологи вважають, що вони блукали планетою із середньої пермі до кінця тріасового періоду.

Припускають, що дицинодонти вимерли під час масового вимирання наприкінці пермі, яке знищило більшість інших видів на планеті. Раніше вчені виявили безліч скам'янілостей дицинодонтів у басейні Кару — осадовий басейн у центральній і південній частині Південної Африки.

Цікаво, що новий наскельний малюнок було виявлено на північ від басейну Кару — простими словами, живопис був знайдений безпосередньо поруч із невідомими скам'янілостями чотириногих хребетних.

Наскельний малюнок рогатого змія Фото: Julien Benoit, CC-BY 4.0

За словами Бенуа, відкриття скам'янілостей, імовірно, могло спонукати Сан малювати на стінах рогатого змія, а натхненням послугували стародавні легенди, в яких предки описували цих вимерлих істот як "величезних рогатих чудовиськ, які перевершували за розміром слона або бегемота".

Команда вважає, що наскельний малюнок і прилеглі скам'янілості "являють собою випадок місцевої палеонтології". Вчені вважають, що Сан, ймовірно, не просто малювали вимерлу істоту, а документували наукове відкриття.

Утім, учені зазначають, що багато стародавніх культур документували наукові археологічні відкриття та інтерпретували їх по-різному. Дослідження свідчать про те, що Сан у Південній Африці збирали скам'янілості та зберігали їх у сховищах — наприклад, учені виявили фалангу динозавра.

Вчені також вважають, що Сан також інтегрували малюнок вимерлого змія і його скам'янілості у свою систему вірувань. Наприклад, в одній із церемоній вони входили в стан трансу, а потім прямували в "царство мертвих, щоб зловити тварин дощу і повернути дощ у світ живих".

І все ж Бенуа визнає, що одного лише малюнка недостатньо, щоб офіційно підтвердити, що міфічна рогата змія з легенд справді існувала на Землі, і саме її скам'янілості були виявлені неподалік.

Раніше Фокус писав про найбільшого удава на Землі: 60 млн років тому планетою повзала 14-метрова змія вагою в тонну.