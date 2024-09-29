Временный гость. Сегодня Земля обзаведется собственной мини-луной: что о ней известно

Небольшой астероид временно станет второй луной нашей планеты, а затем покинет ее гравитацию и исчезнет.

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Сегодня, 29 сентября, небольшой астероид под названием 2024 PT5 станет временным спутником Земли — в результате наша планета обзаведется собственной мини-луной. Ожидается, что вторая луна будет вращаться вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября, а затем выйдет из "объятий" ее гравитации, пишет Live Mint.

Согласно данным Американского астрономического общества, 2024 PT5 станет временной "мини-луной" Земли. Увы, вторую луну планеты не удастся разглядеть невооруженным глазом, в бинокль или домашний телескоп. Однако ученые исследователи смогут наблюдать за временным спутником планеты с помощью профессионального оборудования — это связано с небольшими размерами и тусклостью астероида.

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По словам астронома, доктора Дженнифер Миллард, к счастью для нас, профессиональные телескопы смогут уловить временный спутник Земли, а потому со временем мы получим множество удивительных фото второй луны, движущейся мимо звезд на огромно скорости.

Отметим, что об астероиде 2024 PT5 впервые стало известно 7 августа — о нем сообщила система оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) NASA. Ученые предполагают, что ширина астероида составляет около 10 метров, и он происходит из пояса астероидов Арджуна — нагромождения космических камней, которые вращаются вокруг Солнца вблизи Земли.

Исследователи отмечают, что это не первый раз в истории, когда у Земли появляются мини-луны. Ранее временные спутники планеты были замечены в 1981 году, затем в 2022 астероид 2022 NX 1 стал эфемерным спутником планеты Земля. К слову, ученые прогнозируют, что 2024 PT5 также вернется на орбиту Земли в 2055 году.

Данные Американского астрономического общества указывают на то, что стероид выйдет на орбиту 29 сентября, а покинет ее лишь почти через месяц — 25 ноября. По словам Миллард, временному спутнику Земли не удастся сделать полный оборот вокруг планеты, его орбита немного искривится нашей планетой, а затем он продолжит свое путешествие.

Предыдущие исследования уже показали, если астероид движется с низкой скоростью примерно 3540 км/ч, его может временно притянуть гравитационное поле Земли. По словам Миллард, то, что у Земли появится очередной временный спутник, в очередной раз показывает, насколько любопытна наша Солнечная система и как много в ней того, что нам все еще неизвестно. Астроном напоминает, что астероид 2024 PT5 был открыт лишь в этом году, что в очередной раз подчеркивает, как много науке известно сегодня. Предполагается, что существуют десятки тысяч, а то и сотни объектов, которые ученые все еще не открыли.

Ранее Фокус писал о том, откуда у Земли появилась вторая Луна: ученые выяснили, что за осколок летает вокруг планеты.