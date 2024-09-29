Тимчасовий гість. Сьогодні у Землі з'явиться власний мінімісяць: що про нього відомо

Невеликий астероїд тимчасово стане другим місяцем нашої планети, а потім покине її гравітацію і зникне.

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Сьогодні, 29 вересня, невеликий астероїд під назвою 2024 PT5 стане тимчасовим супутником Землі — унаслідок цього у нашої планети з'явиться власний мінімісяць. Очікується, що другий місяць буде обертатися навколо Землі з 29 вересня по 25 листопада, а потім вийде з "обіймів" її гравітації, пише Live Mint.

Згідно з даними Американського астрономічного товариства, 2024 PT5 стане тимчасовим "мінімісяцем" Землі. На жаль, другий місяць планети не вдасться розгледіти неозброєним оком, у бінокль або домашній телескоп. Однак вчені дослідники зможуть спостерігати за тимчасовим супутником планети за допомогою професійного обладнання — це пов'язано з невеликими розмірами й тьмяністю астероїда.

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За словами астронома, доктора Дженніфер Міллард, на щастя для нас, професійні телескопи зможуть вловити тимчасовий супутник Землі, а тому згодом ми отримаємо безліч дивовижних фото другого місяця, що рухається повз зірок на величезній швидкості.

Зазначимо, що про астероїд 2024 PT5 вперше стало відомо 7 серпня — про нього повідомила система оповіщення про зіткнення астероїдів із Землею (ATLAS) NASA. Учені припускають, що ширина астероїда становить приблизно 10 метрів, і він походить із поясу астероїдів Арджуна — нагромадження космічних каменів, які обертаються навколо Сонця поблизу Землі.

Дослідники зазначають, що це не вперше в історії, коли у Землі з'являються мінімісяці. Раніше тимчасові супутники планети були помічені 1981 року, потім у 2022 астероїд 2022 NX 1 став ефемерним супутником планети Земля. До слова, вчені прогнозують, що 2024 PT5 також повернеться на орбіту Землі 2055 року.

Дані Американського астрономічного товариства вказують на те, що стероїд вийде на орбіту 29 вересня, а покине її лише майже через місяць — 25 листопада. За словами Міллард, тимчасовому супутнику Землі не вдасться зробити повний оберт навколо планети, його орбіта трохи викривиться нашою планетою, а потім він продовжить свою подорож.

Попередні дослідження вже показали, якщо астероїд рухається з низькою швидкістю приблизно 3540 км/год, його може тимчасово притягнути гравітаційне поле Землі. За словами Міллард, те, що у Землі з'явиться черговий тимчасовий супутник, укотре показує, наскільки цікава наша Сонячна система і як багато в ній того, що нам усе ще невідомо. Астроном нагадує, що астероїд 2024 PT5 було відкрито лише цього року, що вкотре підкреслює, як багато науці відомо сьогодні. Передбачається, що існують десятки тисяч, а то й сотні об'єктів, які вчені все ще не відкрили.

Раніше Фокус писав про те, звідки у Землі з'явився другий Місяць: вчені з'ясували, що за осколок літає навколо планети.