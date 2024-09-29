Качество воздуха упало в 5-6 раз: на Киев надвигается странная темная туча (фото)

Мониторинговые данные свидетельствуют о резком и сильном падении качества воздуха в Киевской области — назван "самый грязный" район региона.

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В последнее время в Киеве и Киевской области все чаще фиксируют падение качества воздуха. Ранее столица Украины даже была признана лидером в мировом рейтинге загрязнения воздуха с индексом 176 AQI. Утром 29 сентября мониторинговые группы вновь зафиксировали падение качества воздуха в Киевской области.

Тучая, которая надвигается на Киев Фото: t.me/kyiv_n

Согласно данным SaveEcoBot, по состоянию на 8:00 29 сентября качество воздуха в столице и Киевской области упало в 5-6 раз. При этом лидером по загрязнению называют Броварской район Киевской области, столица в рейтинге находится на втором месте. Согласно индексу качества атмосферного воздуха уровень загрязнения был "оранжевым" в таких населенных пунктах:

город Зазимье;

город Бровары;

село Гора;

село Пуховка;

село Гнедин;

город Киев.

Как пишет Obozrevatel, в нескольких других городах региона и селах сообщают о заметной задымленности и запахе гари, который ощущают местные жители. Некоторые мониторинговые группы также сообщили о том, что из области на Киев надвигаются "странные тучи", якобы в городе ожидается высокий уровень задымленности. Впрочем, другие опровергают эту теорию, предупреждая, что появление туч связано с "обычной дождливой осенней погодой", а не ухудшением качества воздуха.

Отметим, что ранее КГВА прокомментировали временное ухудшение воздуха в Киевской области: причиной смога в столице и регионе назвали пожары в экосистеме Киевской области и изменение направления ветра. Местным жителям также посоветовали отслеживать качество воздуха и радиационный фон в столице и регионе с помощью приложения "Киев Цифровой" или SaveEcoBot.

Наиболее загрязненные населенные пункты в Киевской области Фото: SaveEcoBot

Как защититься от смога

К сожалению, нет универсального способа защититься от смога и задымления во время пребывания на улице, однако эксперты все же дали несколько советов:

держите окна закрытыми;

ограничьте время пребывания на улице;

увеличьте потребление воды;

используйте очиститель воздуха в квартире и офисе, если есть такая возможность.

Ранее Фокус писал о том, что дышать загрязненным воздухом оказалось опаснее, чем курить.