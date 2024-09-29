Якість повітря впала в 5-6 разів: на Київ насувається дивна темна хмара (фото)
Моніторингові дані свідчать про різке і сильне падіння якості повітря в Київській області — названо "найбрудніший" район регіону.
Останнім часом у Києві та Київській області дедалі частіше фіксують падіння якості повітря. Раніше столицю України навіть було визнано лідером у світовому рейтингу забруднення повітря з індексом 176 AQI. Уранці 29 вересня моніторингові групи знову зафіксували падіння якості повітря в Київській області.
Згідно з даними SaveEcoBot, станом на 8:00 29 вересня якість повітря в столиці та Київській області впала в 5-6 разів. При цьому лідером із забруднення називають Броварський район Київської області, столиця в рейтингу перебуває на другому місці. Згідно з індексом якості атмосферного повітря рівень забруднення був "помаранчевим" у таких населених пунктах:
- місто Зазим'я;
- місто Бровари;
- село Гора;
- село Пухівка;
- село Гнідин;
- місто Київ.
Як пише Obozrevatel, у кількох інших містах регіону та селах повідомляють про помітну задимленість і запах гару, який відчувають місцеві жителі. Деякі моніторингові групи також повідомили про те, що з області на Київ насуваються "дивні хмари", нібито в місті очікується високий рівень задимленості. Утім, інші спростовують цю теорію, попереджаючи, що поява хмар пов'язана зі "звичайною дощовою осінньою погодою", а не погіршенням якості повітря.
Зазначимо, що раніше КМВА прокоментували тимчасове погіршення повітря на Київщині: причиною смогу в столиці та регіоні назвали пожежі в екосистемі Київської області та зміну напрямку вітру. Місцевим жителям також порадили відстежувати якість повітря та радіаційний фон у столиці та регіоні за допомогою застосунку "Київ Цифровий" або SaveEcoBot.
Як захиститися від смогу
На жаль, немає універсального способу захиститися від смогу та задимлення під час перебування на вулиці, проте експерти все ж таки дали кілька порад:
- тримайте вікна зачиненими;
- обмежте час перебування на вулиці;
- збільште споживання води;
- використовуйте очищувач повітря у квартирі та офісі, якщо є така можливість.
Раніше Фокус писав про те, що дихати забрудненим повітрям виявилося небезпечніше, ніж курити.