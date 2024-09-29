Якість повітря впала в 5-6 разів: на Київ насувається дивна темна хмара (фото)

Моніторингові дані свідчать про різке і сильне падіння якості повітря в Київській області — названо "найбрудніший" район регіону.

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Останнім часом у Києві та Київській області дедалі частіше фіксують падіння якості повітря. Раніше столицю України навіть було визнано лідером у світовому рейтингу забруднення повітря з індексом 176 AQI. Уранці 29 вересня моніторингові групи знову зафіксували падіння якості повітря в Київській області.

Хмара, яка насувається на Київ Фото: t.me/kyiv_n

Згідно з даними SaveEcoBot, станом на 8:00 29 вересня якість повітря в столиці та Київській області впала в 5-6 разів. При цьому лідером із забруднення називають Броварський район Київської області, столиця в рейтингу перебуває на другому місці. Згідно з індексом якості атмосферного повітря рівень забруднення був "помаранчевим" у таких населених пунктах:

місто Зазим'я;

місто Бровари;

село Гора;

село Пухівка;

село Гнідин;

місто Київ.

Як пише Obozrevatel, у кількох інших містах регіону та селах повідомляють про помітну задимленість і запах гару, який відчувають місцеві жителі. Деякі моніторингові групи також повідомили про те, що з області на Київ насуваються "дивні хмари", нібито в місті очікується високий рівень задимленості. Утім, інші спростовують цю теорію, попереджаючи, що поява хмар пов'язана зі "звичайною дощовою осінньою погодою", а не погіршенням якості повітря.

Зазначимо, що раніше КМВА прокоментували тимчасове погіршення повітря на Київщині: причиною смогу в столиці та регіоні назвали пожежі в екосистемі Київської області та зміну напрямку вітру. Місцевим жителям також порадили відстежувати якість повітря та радіаційний фон у столиці та регіоні за допомогою застосунку "Київ Цифровий" або SaveEcoBot.

Найбільш забруднені населені пункти в Київській області Фото: SaveEcoBot

Як захиститися від смогу

На жаль, немає універсального способу захиститися від смогу та задимлення під час перебування на вулиці, проте експерти все ж таки дали кілька порад:

тримайте вікна зачиненими;

обмежте час перебування на вулиці;

збільште споживання води;

використовуйте очищувач повітря у квартирі та офісі, якщо є така можливість.

Раніше Фокус писав про те, що дихати забрудненим повітрям виявилося небезпечніше, ніж курити.