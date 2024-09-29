Вдохновлен полубогами и пламенем ракет: Китай представил скафандры для высадки на Луну (видео)

Китайское космическое агентство пилотируемых полетов впервые представило внешний дизайн скафандра, предназначенного для высадки на спутник Земли.

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В субботу, 28 сентября, Китайское космическое агентство пилотируемых полетов (CMSA) впервые презентовало дизайн скафандра, предназначенного для миссии по высадке на Луну. Представители CMSA показали внешний вид костюма астронавтов и попросили у общественности совета, как назвать свое детище, пишет Xinhua.

Белый скафандр был представлен на третьем Форуме технологий скафандров, организованном Китайским центром исследований и подготовки астронавтов в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая. Верхние и нижние конечности скафандра украшены красными полосами: верхние, по словам создателей, были навеяны летающими полубогами — апсарами, а нижние — символизируют пламя запуска ракет.

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Создатели защитного костюма утверждают, что он изготовлен из защитных материалов, способных эффективно защитить астронавтов от тепловой среды и пыли спутника Земли. Скафандр также оснащен многофункциональной интегрированной панелью управления, прост в эксплуатации и оснащен камерами для записи сцен крупным планом с большого расстояния.

Дизайн китайского скафандра для высадки на Луну Фото: XINHUA NEWS AGENCY

Костюм также оснащен гибкими и надежными перчатками, панорамным забралом шлема с защитой от бликов и шарнирами, адаптированными для условий низкой гравитации Луны. Создатели утверждают, что общая конструкция костюма легкая и идеально подходит для эксплуатации человеком во время высадки на Луне. Чтобы продемонстрировать удобство скафандра, астронавты Чжай Чжиган и Ван Япин, облаченные в лунное снаряжение, во время презентации выполнили различные движения, в том числе ходили, приседали, наклонялись, поднимались по лестнице и даже встали на одно колено.

По словам представителя Китайского центра исследований и подготовки астронавтов Ли Мэна, работа над скафандром началась в 2020 году. Исследователи стремились создать легкие, компактные, высоконадежные и безопасные костюмы, которые могли бы защитить астронавтов во время высадки на Луне, но в то же время не мешали бы им свободно перемещаться. Создатели также утверждают, что во время разработки нового костюма им удалось сделать множество ключевых технологических прорывов.

Китай впервые представил дизайн скафандра для высадки на Луну Фото: XINHUA NEWS AGENCY

Отмечается, что первые два поколения китайских скафандров Feitian помогли 17 астронавтам выполнить 17 выходов в открытый космос, обеспечив строительство и эффективную работу космической станции страны. При этом Чжай Чжиган, представивший скафандр на открытии, стал первым человеком из Китая, вышедшим в открытый космос. Он также является членом экипажа миссии Shenzhou-13. В то же время Ван Япин является членом экипажа миссий Shenzhou-10 и Shenzhou-13 и первой женщиной-астронавтом, которая вошла в китайскую космическую станцию.

Ранее Китай объявил о подготовке к высадке на Луне уже к 2030 году, а презентация нового поколения скафандра, по сути, стала завершающим этапом подготовки к миссии. Кроме того, представители Китайского центра исследований и подготовки астронавтов считают, что создание нового защитного костюма также является началом нового этапа в технологии изготовления китайских скафандров.

Ранее Фокус писал о том, что Китай почти выиграл гонку за Луну: КНР сможет производить на спутнике воду в больших объемах.