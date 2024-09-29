Натхненний напівбогами й полум'ям ракет: Китай представив скафандри для висадки на Місяць (відео)

Китайське космічне агентство пілотованих польотів уперше представило зовнішній дизайн скафандра, призначеного для висадки на супутник Землі.

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У суботу, 28 вересня, Китайське космічне агентство пілотованих польотів (CMSA) вперше презентувало дизайн скафандра, призначеного для місії з висадки на Місяць. Представники CMSA показали зовнішній вигляд костюма астронавтів і попросили у громадськості поради, як назвати своє дітище, пише Xinhua.

Білий скафандр був представлений на третьому Форумі технологій скафандрів, організованому Китайським центром досліджень і підготовки астронавтів у муніципалітеті Чунцин на південному заході Китаю. Верхні й нижні кінцівки скафандра прикрашені червоними смугами: верхні, за словами творців, були навіяні напівбогами, що літають — апсарами, а нижні — символізують полум'я запуску ракет.

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Творці захисного костюма стверджують, що він виготовлений із захисних матеріалів, здатних ефективно захистити астронавтів від теплового середовища і пилу супутника Землі. Скафандр також оснащений багатофункціональною інтегрованою панеллю управління, простий в експлуатації та оснащений камерами для запису сцен великим планом з великої відстані.

Дизайн китайського скафандра для висадки на Місяць Фото: china-corona

Костюм також оснащений гнучкими та надійними рукавичками, панорамним забралом шолома із захистом від відблисків і шарнірами, адаптованими для умов низької гравітації Місяця. Творці стверджують, що загальна конструкція костюма легка й ідеально підходить для експлуатації людиною під час висадки на Місяці. Щоб продемонструвати зручність скафандра, астронавти Чжай Чжиган і Ван Япін, одягнені в місячне спорядження, під час презентації виконали різні рухи, зокрема ходили, присідали, нахилялися, підіймалися по сходах і навіть встали на одне коліно.

За словами представника Китайського центру досліджень і підготовки астронавтів Лі Мена, робота над скафандром розпочалася 2020 року. Дослідники прагнули створити легкі, компактні, високонадійні та безпечні костюми, які могли б захистити астронавтів під час висадки на Місяці, але водночас не заважали б їм вільно переміщатися. Творці також стверджують, що під час розробки нового костюма їм вдалося зробити безліч ключових технологічних проривів.

Китай уперше представив дизайн скафандра для висадки на Місяць Фото: china-corona

Зазначається, що перші два покоління китайських скафандрів Feitian допомогли 17 астронавтам виконати 17 виходів у відкритий космос, забезпечивши будівництво та ефективну роботу космічної станції країни. При цьому Чжай Чжиган, який представив скафандр на відкритті, став першою людиною з Китаю, яка вийшла у відкритий космос. Він також є членом екіпажу місії Shenzhou-13. Водночас Ван Япін є членом екіпажу місій Shenzhou-10 і Shenzhou-13 та першою жінкою-астронавтом, яка увійшла до китайської космічної станції.

Раніше Китай оголосив про підготовку до висадки на Місяці вже до 2030 року, а презентація нового покоління скафандра, по суті, стала завершальним етапом підготовки до місії. Крім того, представники Китайського центру досліджень і підготовки астронавтів вважають, що створення нового захисного костюма також є початком нового етапу в технології виготовлення китайських скафандрів.

Раніше Фокус писав про те, що Китай майже виграв перегони за Місяць: КНР зможе виробляти на супутнику воду у великих обсягах.