Натхненний напівбогами й полум'ям ракет: Китай представив скафандри для висадки на Місяць (відео)
Китайське космічне агентство пілотованих польотів уперше представило зовнішній дизайн скафандра, призначеного для висадки на супутник Землі.
У суботу, 28 вересня, Китайське космічне агентство пілотованих польотів (CMSA) вперше презентувало дизайн скафандра, призначеного для місії з висадки на Місяць. Представники CMSA показали зовнішній вигляд костюма астронавтів і попросили у громадськості поради, як назвати своє дітище, пише Xinhua.
Білий скафандр був представлений на третьому Форумі технологій скафандрів, організованому Китайським центром досліджень і підготовки астронавтів у муніципалітеті Чунцин на південному заході Китаю. Верхні й нижні кінцівки скафандра прикрашені червоними смугами: верхні, за словами творців, були навіяні напівбогами, що літають — апсарами, а нижні — символізують полум'я запуску ракет.
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Творці захисного костюма стверджують, що він виготовлений із захисних матеріалів, здатних ефективно захистити астронавтів від теплового середовища і пилу супутника Землі. Скафандр також оснащений багатофункціональною інтегрованою панеллю управління, простий в експлуатації та оснащений камерами для запису сцен великим планом з великої відстані.
Костюм також оснащений гнучкими та надійними рукавичками, панорамним забралом шолома із захистом від відблисків і шарнірами, адаптованими для умов низької гравітації Місяця. Творці стверджують, що загальна конструкція костюма легка й ідеально підходить для експлуатації людиною під час висадки на Місяці. Щоб продемонструвати зручність скафандра, астронавти Чжай Чжиган і Ван Япін, одягнені в місячне спорядження, під час презентації виконали різні рухи, зокрема ходили, присідали, нахилялися, підіймалися по сходах і навіть встали на одне коліно.
За словами представника Китайського центру досліджень і підготовки астронавтів Лі Мена, робота над скафандром розпочалася 2020 року. Дослідники прагнули створити легкі, компактні, високонадійні та безпечні костюми, які могли б захистити астронавтів під час висадки на Місяці, але водночас не заважали б їм вільно переміщатися. Творці також стверджують, що під час розробки нового костюма їм вдалося зробити безліч ключових технологічних проривів.
Зазначається, що перші два покоління китайських скафандрів Feitian допомогли 17 астронавтам виконати 17 виходів у відкритий космос, забезпечивши будівництво та ефективну роботу космічної станції країни. При цьому Чжай Чжиган, який представив скафандр на відкритті, став першою людиною з Китаю, яка вийшла у відкритий космос. Він також є членом екіпажу місії Shenzhou-13. Водночас Ван Япін є членом екіпажу місій Shenzhou-10 і Shenzhou-13 та першою жінкою-астронавтом, яка увійшла до китайської космічної станції.
Раніше Китай оголосив про підготовку до висадки на Місяці вже до 2030 року, а презентація нового покоління скафандра, по суті, стала завершальним етапом підготовки до місії. Крім того, представники Китайського центру досліджень і підготовки астронавтів вважають, що створення нового захисного костюма також є початком нового етапу в технології виготовлення китайських скафандрів.
Раніше Фокус писав про те, що Китай майже виграв перегони за Місяць: КНР зможе виробляти на супутнику воду у великих обсягах.