Парадокс Земли. Жизнь на планете питает бесплодная пустынная пыль из Северной Америки (видео)

Исследователи обнаружили, что земная атмосфера преобразует пыль из самой большой пустыни в мире в минералы, питающие жизнь на планете.

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В последнее время ученые все чаще вспоминают о пыли из Сахары, некоторые исследования даже предполагают, что самая большая пустыня в мире постепенно мигрирует в Европу. Но в новой работе ученые обнаружили, что пыль, выносимая из Сахары, по сути, питает жизнь в самой нижней части морской пищевой цепи и является критически важным питательным веществом, пишет Science Alert.

Бесплодная пустынная пыль из Северной Африки, как утверждает новое исследование, является крупнейшим источником частиц в воздухе на Земле. Наблюдения показывают, что ветер переносит около 800 миллионов метрических тонн пыли вместе с изотопами железа на запад ежегодно, вплоть до Америки.

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В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила, что чем больше времени пыль проводит в земной атмосфере и чем дальше она перемещается, тем больше железа преобразуется в форму, легко доступную организмам на самой нижней ступени пищевой морской цепи.

По словам соавтора исследования, биогеохимика Тимоти Лайонса, переносимое пылью железо, вероятно, стимулирует биологические процессы подобно тому, как удобрение железом может влиять на жизнь в океанах и на земных континентах. Фактически, результаты нового исследования ученых являются доказательством концепции, утверждающей, что связанная с железом пыль способна оказывать существенное влияние на жизнь, процветающую на больших расстояниях от источника.

Не секрет, что металл играет важную роль в биохимических путях, запускающих углерод в атмосфере в органических молекулах. При этом доступность железа весьма ограничена, что указывает на то, что распределение этого питательного вещества на планете существенно влияет на то, где на Земле будет процветать жизнь.

Однако живые организмы способны использовать вовсе не все формы железа. Ученые считают, что условия в атмосфере могут иметь большое значение преобразования железа, которое в конечном итоге оседает на поверхности океана.

По словам Лайонса, пыль из Сахары, достигающая бассейна Амазонки и Багамских островов, похоже, способна сдерживать железо, которое особенно растворимо. В результате жизнь может питаться им благодаря большому пройденному расстоянию, а следовательно и более длительному воздействию атмосферных химических процессов.

По словам другого соавтора исследования, биохимика Бриджит Кенли, они с коллегами обнаружили это, изучив керны буровых скважин, добытые со дна океана. Результаты показывают, что общее количество пыли уменьшалось с расстоянием транспортировки, при этом количество биологически пригодного железа, растворяющегося в воде, лишь росло с увеличением расстояния.

Данные указывают на то, что химические процессы в атмосфере способны преобразовывать меньше биореактивного железа в более доступные формы. Это буквально означает, что пыль из Сахары питает обширную пищевую цепь в тысячах километров от себя, удобряя фитопланктон в океане, а также растения на пути к Амазонке. Любопытно, что эти две системы являются наибольшими производителями кислорода на планете.

Результаты семилетнего исследования указывают на то, что около 28 миллионов метрических тонн североафриканской пыли обеспечивают бассейн реки Амазонки жизненно необходимыми 22 000 тоннами удобряющего фосфора. В то же время другие исследования указывают на то, что пылевые облака из Сахары в действительности могут стать настоящей проблемой для людей, склонных к аллергии. Они также могут влиять и на ураганы.

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