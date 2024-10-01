Количество людей на Земле неумолимо растет, но это не продлится вечно: когда наступит спад

"Мировые часы населения" постоянно находятся в движении, но количество людей на Земле не сможет увеличиваться вечно.

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В 1804 году население мира достигло весомой отметки в 1 миллиард. В течение следующих 218 лет разрывы между достижением следующей отметки в миллиард становились все короче, пока в 2022 году ООН не объявила, что на Земле уже обитает 8 миллиардов человек, пишет IFLScience.

Но число людей на планете постоянно растет, так где же мы находимся сегодня? Численность населения мира сегодня зависит от того, в каком источнике смотреть. Например, Worldometer оценивает ее в чуть более 8 179 550 700 человек, в то время как другие называют ее немного ниже: The World Counts — чуть менее 8 133 842 800 человек, а Бюро переписи населения США — в 8 075 980 800 человек.

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На самом деле сложно представить, что любые из этих цифр являются абсолютно точными, так как эта цифра динамическая и меняется буквально каждую секунду. Вместо этого, по словам исследователей из Австралийской академии наук, мировые часы населения используют "всю доступную информацию для определения прироста населения в течение следующего года". В том числе: данные переписи, записи о рождении и смерти, а также академические исследования.

Поскольку рост населения мира непрерывен, а часы обновляются лишь раз в 12 месяцев, ученые делят предполагаемый годовой прирост на количество секунд в году. Это создает видимость постоянного увеличения

И все же, население Земли не будет увеличиваться вечно. Ранее в этом году ООН представила свой новый отчет "Перспективы мирового населения", в котором говорится, что количество людей на Земле достигнет пика в 10,3 миллиарда примерно в середине 2080-х годов, а затем снизится до 10,2 миллиарда человек к концу столетия.

Исследователи отмечают, что этот пик и спад на самом деле произойдет значительно раньше, чем предполагалось ранее. По сути, это будет впервые со времен Черной смерти в 14 веке, когда численность населения мира сократится.

Несмотря на то, что численность населения мира продолжает расти, на планете существует много мест, где рост уже значительно замедлился, а порой и вовсе начал снижаться. Некоторые из наиболее известных примеров:

Италия;

Япония;

Острова Кука.

Отметим, что в масштабах страны на рост населения влияют сразу несколько факторов:

рождаемость;

смертность;

миграция.

Данные также свидетельствуют о том, что более половины стран мира уже показывают показатели рождаемости, ниже уровня замещения.

Ранее Фокус уже писал о том, когда численность населения мира достигнет пика и что будет дальше.