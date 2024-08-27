Население Земли неминуемо сократится: этого не хватит, чтобы спасти планету

Исследователи пришли к выводу, что прогнозируемого снижения численности населения планеты будет недостаточно, чтобы спасти окружающую среду.

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Сегодня рост численности населения Земли делает то, что долгое время считалось попросту невозможным — колеблется. Теперь, учитывая всевозможные прогнозы и климатический кризис, нависший над планетой, ученые полагают, что такое колебание может значительно изменить прогнозируемое будущее планеты, пишет Science Alert.

Исследователи предполагают, что теперь численность населения мира может достичь пика значительно раньше, чем ожидалось, превысив 10 миллиардов уже в 2060-х годах. После этого, как считают ученые численность планеты начнет резко сокращаться. К слову, исследователи отмечают, что нечто подобное уже наблюдается в более богатых странах, таких как Япония — здесь чистая потеря населения составляет 100 человек в час. В то же время в Европе, Америке и Восточной Азии уровень рождаемости также резко сократился.

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Ученые отмечают, что такое изменение, охватившее планету, вовсе не является чем-то обычным. Еще всего 10 лет назад демографы прогнозировали, что численность людей на Земле может достичь 12,3 миллиарда, что значительно выше сегодняшнего показателя в 8 миллиардов.

Любопытно, что в течение последних полсотни лет некоторые экологи пытались спасти окружающую среду посредством сокращения населения мира. Но теперь мы наблюдаем совершенно иную реальность — рост численности населения замедляется без контроля за численностью людей на планете. Статистика показывает, что население богатых стран уже сокращается и вскоре,эта тенденция, вероятно, будет заметна и в менее богатых странах.

Теперь ученые задаются вопросом, как такое положение вещей может отразиться на окружающей среде планеты. По мнению команды из Университета Чарльза Дарвина, для большей части Европы, Северной Америки и некоторых стран Северной Азии депопуляция продолжается десятилетиями. Статистика показывает, что уровень рождаемости в этих регионах снижался в течение последних 70 лет и оставался низким. В то же время продолжительность жизни людей значительно возросла в этих регионах за последние 25 лет.

Например, до недавнего времени Китай был самой густонаселенной страной в мире, на которую приходилось шестая часть населения мира. Но сейчас население Китая тоже сокращается, и ожидается, что падение будет быстро ускоряться. Ожидается, что уже к концу столетия в Китае будет на две трети меньше людей, чем сегодняшние 1,4 миллиарда.

Меньше людей — лучше для окружающей среды?

Увы, ученые считают, что все не так просто и сокращение населения мира не поможет спасти окружающую среду. Например, количество энергии на душу населения, которое мы используем, достигает пика в возрасте от 35 до 55 лет, падает, а затем снова растет с 70 лет и далее, поскольку с возрастом мы все чаще остаемся дома или живем в одиночестве в больших домах. Таким образом рост численности пожилых людей в этом столетии вполне может компенсировать спад, вызванный сокращением населения Земли.

Важную роль также играет использование ресурсов и углеродный след, а он не одинаков для жителей разных стран. Например, у жителей США и Австралии углеродный след почти вдвое выше, чем у Китая, который является крупнейшим источником выбросов в целом.

Не менее важным фактором является и миграция, которая уже превысила прогнозы на 2050 год. Но, ученые прогнозируют, что ситуация может значительно усугубиться из-за миграции, вызванной изменением климата — в ближайшие десятилетия миллионам людей возможно придется покинуть свои дома из-за слишком высоких температур в тех или иных регионах планеты.

Ранее Фокус писал о крахе климатической системы Земли: как изменится мир к 2050 году и сколько заплатят люди.