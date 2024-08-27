Населення Землі неминуче скоротиться: цього не вистачить, щоб врятувати планету

Дослідники дійшли висновку, що прогнозованого зниження чисельності населення планети буде недостатньо, щоб врятувати довкілля.

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Сьогодні зростання чисельності населення Землі робить те, що довгий час вважалося просто неможливим — коливається. Тепер, з огляду на всілякі прогнози й кліматичну кризу, що нависла над планетою, вчені вважають, що таке коливання може значно змінити прогнозоване майбутнє планети, пише Science Alert.

Дослідники припускають, що тепер чисельність населення світу може сягнути піку значно раніше, ніж очікувалося, перевищивши 10 мільярдів уже у 2060-х роках. Після цього, як вважають учені, чисельність планети почне різко скорочуватися. До слова, дослідники зазначають, що щось подібне вже спостерігається в багатших країнах, як-от Японія — тут чиста втрата населення становить 100 осіб на годину. Водночас у Європі, Америці та Східній Азії рівень народжуваності також різко скоротився.

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Учені зазначають, що така зміна, яка охопила планету, зовсім не є чимось звичайним. Ще всього 10 років тому демографи прогнозували, що чисельність людей на Землі може сягнути 12,3 мільярда, що значно вище сьогоднішнього показника у 8 мільярдів.

Цікаво, що протягом останніх півсотні років деякі екологи намагалися врятувати навколишнє середовище за допомогою скорочення населення світу. Але тепер ми спостерігаємо зовсім іншу реальність — зростання чисельності населення сповільнюється без контролю за чисельністю людей на планеті. Статистика показує, що населення багатих країн вже скорочується і незабаром, ця тенденція, ймовірно, буде помітна і в менш багатих країнах.

Тепер вчені зацікавилися, як такий стан речей може позначитися на навколишньому середовищі планети. На думку команди з Університету Чарльза Дарвіна, для більшої частини Європи, Північної Америки та деяких країн Північної Азії депопуляція триває десятиліттями. Статистика показує, що рівень народжуваності в цих регіонах знижувався протягом останніх 70 років і залишався низьким. Водночас тривалість життя людей значно зросла в цих регіонах за останні 25 років.

Наприклад, донедавна Китай був найбільш густонаселеною країною у світі, на яку припадала шоста частина населення світу. Але зараз населення Китаю теж скорочується, і очікується, що падіння буде швидко прискорюватися. Очікується, що вже до кінця століття в Китаї буде на дві третини менше людей, ніж сьогоднішні 1,4 мільярда.

Менше людей — краще для довкілля?

На жаль, вчені вважають, що все не так просто і скорочення населення світу не допоможе врятувати навколишнє середовище. Наприклад, кількість енергії на душу населення, яку ми використовуємо, досягає піку у віці від 35 до 55 років, падає, а потім знову зростає з 70 років і далі, оскільки з віком ми дедалі частіше залишаємося вдома або живемо на самоті у великих будинках. Таким чином зростання чисельності літніх людей у цьому столітті цілком може компенсувати спад, викликаний скороченням населення Землі.

Важливу роль також відіграє використання ресурсів і вуглецевий слід, а він не однаковий для жителів різних країн. Наприклад, у жителів США та Австралії вуглецевий слід майже вдвічі вищий, ніж у Китаю, який є найбільшим джерелом викидів загалом.

Не менш важливим фактором є і міграція, яка вже перевищила прогнози на 2050 рік. Але вчені прогнозують, що ситуація може значно погіршитися через міграцію, спричинену зміною клімату, — у найближчі десятиліття мільйонам людей, можливо, доведеться покинути свої домівки через надто високі температури в тих чи інших регіонах планети.

Раніше Фокус писав про крах кліматичної системи Землі: як зміниться світ до 2050 року і скільки заплатять люди.