Кількість людей на Землі невблаганно зростає, але це не триватиме вічно: коли настане спад

"Світовий годинник населення" постійно перебуває в русі, але кількість людей на Землі не зможе збільшуватися вічно.

Related video

У 1804 році населення світу досягло вагомої позначки в 1 мільярд. Протягом наступних 218 років розриви між досягненням наступної позначки в мільярд ставали дедалі коротшими, аж поки 2022 року ООН не оголосила, що на Землі вже мешкає 8 мільярдів людей, пише IFLScience.

Але кількість людей на планеті постійно зростає, тож де ж ми перебуваємо сьогодні? Чисельність населення світу сьогодні залежить від того, в якому джерелі дивитися. Наприклад, Worldometer оцінює її в трохи більше ніж 8 179 550 700 осіб, тоді як інші називають її трохи нижчою: The World Counts — трохи менше ніж 8 133 842 800 осіб, а Бюро перепису населення США — у 8 075 980 800 осіб.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Насправді складно уявити, що будь-які з цих цифр є абсолютно точними, оскільки ця цифра динамічна і змінюється буквально щосекунди. Замість цього, за словами дослідників з Австралійської академії наук, світовий годинник населення використовує "всю доступну інформацію для визначення приросту населення протягом наступного року". Зокрема: дані перепису, записи про народження і смерть, а також академічні дослідження.

Оскільки зростання населення світу безперервне, а годинник оновлюється лише раз на 12 місяців, учені ділять передбачуваний річний приріст на кількість секунд у році. Це створює видимість постійного збільшення

І все ж, населення Землі не буде збільшуватися вічно. Раніше цього року ООН представила свій новий звіт "Перспективи світового населення", в якому йдеться, що кількість людей на Землі досягне піка в 10,3 мільярда приблизно в середині 2080-х років, а потім знизиться до 10,2 мільярда осіб до кінця століття.

Дослідники зазначають, що цей пік і спад насправді відбудеться значно раніше, ніж передбачалося раніше. По суті, це буде вперше з часів Чорної смерті в 14 столітті, коли чисельність населення світу скоротиться.

Попри те, що чисельність населення світу продовжує зростати, на планеті існує багато місць, де зростання вже значно сповільнилося, а часом і зовсім почало знижуватися. Деякі з найбільш відомих прикладів:

Італія;

Японія;

Острови Кука.

Зазначимо, що в масштабах країни на зростання населення впливають одразу кілька чинників:

народжуваність;

смертність;

міграція.

Дані також свідчать про те, що більша частина країн світу вже показують показники народжуваності, нижчі за рівень заміщення.

Раніше Фокус уже писав про те, коли чисельність населення світу досягне піка і що буде далі.