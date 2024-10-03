Плещется в "ванне" из горячей плазмы: NASA сделало самый четкий снимок радиационного пояса Земли

Удивительно точные снимки радиационного пояса Земли были сделаны во время полета аппарата Jupiter Icy Moons Explorer.

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Миссия Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), запущенная Европейским космическим агентством (ESA), сделала самые четкие из когда-либо полученных снимков радиационного пояса Земли. Космический аппарат был запущен в апреле 2023 года и должен совершить несколько гравитационных маневров, прежде чем достигнет своей цели — Юпитера и его крупнейших лун (Ганимеда, Каллисто и Европы). Кроме того, предполагается, что он совершит никогда ранее не предпринимавшийся маневр с использованием Земли и Луны, пишет IFLScience.

Этот маневр был выполнен в августе 2024 года, когда JUICE провел несколько испытаний своих инструментов перед сбором данных о лунах Юпитера. В том числе был проведен тест, обнаруживший признаки жизни на Земле. Кроме того инструменты NASA использовались во время полета, снимавшего нашу планету по мере удаления от нее.

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По словам члена команды по планетарной обороне NASA Патрисии Талберт, то, что удалось запечатлеть аппарату, невидимо для человеческого глаза. В отличие от традиционных камер аппарат использовал специальные датчики для захвата энергетически нейтральных атомов, испускаемых заряженными частицами, взаимодействующими с протяженным атмосферным водородным газом, окружающим нашу планету.

В результате ученым удалось потрясающе точно запечатлеть радиационные пояса Земли. Сразу за низкой околоземной орбитой планета окружена радиационными поясами, известными как пояса Ван Аллена — они были названы в честь астрофизика Джеймса ван Алена, который помог выяснить, как через них можно пройти.

По словам исследователей NASA, магнитосфера Земли улавливает высокоэнергетические частицы излучения и защищает нашу планету от солнечных бурь и постоянно текущего солнечного ветра, способного навредить людям на Земле, а также технологиям, которые мы используем.

Известно, что эти частицы образуют два пояса радиации, окружающие Землю, как огромные пончики. Ученые уже выяснили, что внешний пояс состоит из миллиардов высокоэнергетических частиц, исходящих от Солнца, а внутренний является результатом взаимодействия космических лучей с земной атмосферой.

Однако удивительно четкий снимок радиационного пояса Земли — не единственное, что удалось запечатлеть аппарату. JENI NASA и инструмент Jovian Energetic Electrons (JoEE) собрали данные о взаимодействии между поверхностью Луны и космической средой в течение 30-минутного пролета.

По словам заместителя руководителя JENI Матины Гкиулиду, как только они с командой получили четкие изображения, стало ясно, что ученым удалось запечатлеть огромное кольцо горячей плазмы, в которой будто плещется наша Земля. Более того, это впервые, когда ученым удалось запечатлеть огромное кольцо горячей плазмы, окружающей Землю, в таких деталях.

Теперь ученые находятся в предвкушении от того, что удастся запечатлеть аппарату, когда он доберется до Юпитера. Отметим, что эта миссия далека от завершения: зонду еще предстоит совершить два пролета мимо Земли и один пролет мимо Венеры, прежде чем он достигнет газового гиганта в 2031 году. Впрочем, несколько ключевых инструментов уже проверены и работают, ученые надеются, что впереди нас ждет еще много открытий.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружено явление, которое влияет на магнитное поле Земли.