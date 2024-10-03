Хлюпається у "ванні" з гарячої плазми: NASA зробило найчіткіший знімок радіаційного пояса Землі

Напрочуд точні знімки радіаційного поясу Землі було зроблено під час польоту апарату Jupiter Icy Moons Explorer.

Related video

Місія Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), запущена Європейським космічним агентством (ESA), зробила найчіткіші з коли-небудь отриманих знімків радіаційного поясу Землі. Космічний апарат запустили у квітні 2023 року, і він має здійснити кілька гравітаційних маневрів, перш ніж досягне своєї мети — Юпітера і його найбільших місяців (Ганімеда, Калісто і Європи). Крім того, передбачається, що він здійснить маневр із використанням Землі й Місяця, який ніколи раніше не робився, пише IFLScience.

Цей маневр було виконано в серпні 2024 року, коли JUICE провів кілька випробувань своїх інструментів перед збором даних про місяці Юпітера. Зокрема було проведено тест, який виявив ознаки життя на Землі. Крім того, інструменти NASA використовували під час польоту, який знімав нашу планету в міру віддалення від неї.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами члена команди з планетарної оборони NASA Патрісії Талберт, те, що вдалося зафіксувати апарату, невидиме для людського ока. На відміну від традиційних камер апарат використовував спеціальні датчики для захоплення енергетично нейтральних атомів, що випускаються зарядженими частинками, які взаємодіють із протяжним атмосферним водневим газом, що оточує нашу планету.

У результаті вченим вдалося приголомшливо точно зафіксувати радіаційні пояси Землі. Одразу за низькою навколоземною орбітою планета оточена радіаційними поясами, відомими як пояси Ван Аллена — їх було названо на честь астрофізика Джеймса ван Аллена, який допоміг з'ясувати, як через них можна пройти.

За словами дослідників NASA, магнітосфера Землі вловлює високоенергетичні частинки випромінювання і захищає нашу планету від сонячних бур і сонячного вітру, який постійно тече і здатний нашкодити людям на Землі, а також технологіям, які ми використовуємо.

Відомо, що ці частинки утворюють два пояси радіації, що оточують Землю, наче величезні пампушки. Вчені вже з'ясували, що зовнішній пояс складається з мільярдів високоенергетичних частинок, що виходять від Сонця, а внутрішній є результатом взаємодії космічних променів із земною атмосферою.

Однак напрочуд чіткий знімок радіаційного поясу Землі — не єдине, що вдалося зафіксувати апарату. JENI NASA та інструмент Jovian Energetic Electrons (JoEE) зібрали дані про взаємодію між поверхнею Місяця і космічним середовищем протягом 30-хвилинного прольоту.

За словами заступниці керівника JENI Матіни Гкіуліду, щойно вони з командою отримали чіткі зображення, стало зрозуміло, що вченим вдалося закарбувати величезне кільце гарячої плазми, у якій начебто хлюпається наша Земля. Ба більше, це вперше, коли вченим вдалося сфотографувати величезне кільце гарячої плазми, що оточує Землю, в таких деталях.

Тепер учені перебувають у передчутті від того, що вдасться сфотографувати апарату, коли він добереться до Юпітера. Зазначимо, що ця місія далека від завершення: зонд ще має здійснити два прольоти повз Землю й один проліт повз Венеру, перш ніж він досягне газового гіганта у 2031 році. Утім, кілька ключових інструментів уже перевірені й працюють, учені сподіваються, що попереду на нас чекає ще багато відкриттів.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено явище, яке впливає на магнітне поле Землі.