Улыбаются друг другу. Любопытное поведение дельфинов заметили во время игры (видео)

Исследователи теперь считают, что дельфины, подобно людям, улыбаются друг другу во время игры.

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Людям свойственно антропоморфизировать, приписывая мысли и чувства, свойственные человеку, другим животным, растениям и даже камням. Часто такие теории ошибочны и приводят к противоположной крайности: некоторые новаторские исследования сталкиваются с сопротивлением, так как слишком много человеческих эмоций приписываются животным, пишет IFLScience.

И все же, порой, это действительно так. В новом исследовании ученые обнаружили, что дельфины открывают рты в подобие улыбки, когда находятся в поле зрения сородичей, которые им нравятся. Более того, такая улыбка часто является ответной и ученые полагают, что она помогает социальным животным налаживать связи.

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Афалины (Tursiops truncatus) стали еще одними животными, чья анатомия создает нечто, похожее на улыбку. По словам соавтора исследования, доктора Элизабетты Паладжи из Пизанского университета, во время наблюдений за дельфинами они заметили особое выражение лица с открытым ртом. Более того, ученые также доказали, что афалины способны копировать выражение лица сородичей.

Дельфины известны во всем мире своей дружественностью и игривостью. Некоторые игры этих животных, такие как преследование и игровая драка, могут быть неверно истолкованы как агрессия. Если люди неправильно интерпретируют поведение афалин, это вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако сами животные должны понимать намерения сородичей, в противном случае результаты могут быть катастрофическими.

Было бы логично, что у дельфинов, свой эквивалент "эмодзи". В новом исследовании ученые попытались выяснить это. Для этого Паладжи с коллегами изучили 80 часов видеозаписи наблюдений за 22 дельфинами. Содержащимися в неволе и играющими с представителями своего вида, дрессировщиками и самостоятельно.

Наблюдения показывают, что и 1288 случаев, когда рот был намеренно открыт, 92% произошли во время игры с сородичами. Более того, предыдущие исследования показали, что дельфины обладают разумом и способны понимать, что видят другие. В подтверждение этому, дельфины в большинстве случаев открывали рот в тех случаях, когда находились в поле зрения сородичей.

Любопытно, что в трети случаев, когда дельфины видели улыбку сородичей, они также открывали рот. Это может показаться незначительным показателем, но Паладжи считает такие результаты хорошим показателем реакции.

Скептики могут утверждать, что афалины просто случайно имитируют выражение открытого рта друг друга, так как вовлечены в одну и ту же деятельность или контекст. Но, по словам авторов работы, это не может объяснить того, почему вероятность имитации открытого рта другого дельфина в течение 1 секунды в 13 раз выше, когда получатель фактически видит исходное выражение животного.

В дальнейшем авторы исследования надеются изучить соответствие между улыбкой и определенными акустическими сигналами из большого набора вокализации дельфинов. Кроме того, ученые планируют наблюдать движение глаз, чтобы уловить любой момент "встречи взглядов".

В дальнейшем команда также планирует повторить исследование в дикой природе: наблюдать за афалинами будет значительно сложнее, однако, если результаты окажутся идентичными, это развеет всякие сомнения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.