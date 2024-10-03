Посміхаються один одному. Цікаву поведінку дельфінів помітили під час гри (відео)

Дослідники тепер вважають, що дельфіни, подібно до людей, посміхаються один одному під час гри.

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Людям властиво антропоморфізувати, приписуючи думки й почуття, властиві людині, іншим тваринам, рослинам і навіть камінню. Часто такі теорії помилкові та призводять до протилежної крайності: деякі новаторські дослідження стикаються з опором, оскільки занадто багато людських емоцій приписуються тваринам, пише IFLScience.

І все ж, часом, це дійсно так. У новому дослідженні вчені виявили, що дельфіни відкривають роти на кшталт посмішки, коли перебувають у полі зору родичів, які їм подобаються. Ба більше, така посмішка часто є відповідною і вчені вважають, що вона допомагає соціальним тваринам налагоджувати зв'язки.

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Афаліни (Tursiops truncatus) стали ще одними тваринами, чия анатомія створює щось, схоже на посмішку. За словами співавторки дослідження, докторки Елізабетти Паладжі з Пізанського університету, під час спостережень за дельфінами вони помітили особливий вираз обличчя з відкритим ротом. Ба більше, вчені також довели, що афаліни здатні копіювати вираз обличчя родичів.

Дельфіни відомі в усьому світі своєю дружністю та грайливістю. Деякі ігри цих тварин, такі як переслідування та ігрова бійка, можуть бути неправильно витлумачені як агресія. Якщо люди неправильно інтерпретують поведінку афалін, це навряд чи призведе до серйозних наслідків, проте самі тварини повинні розуміти наміри родичів, інакше результати можуть бути катастрофічними.

Було б логічно, що у дельфінів свій еквівалент "емодзі". У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати це. Для цього Паладжі з колегами вивчили 80 годин відеозапису спостережень за 22 дельфінами. Тими, що утримуються в неволі й граються з представниками свого виду, дресувальниками та самостійно.

Спостереження показують, що з 1288 випадків, коли рот був навмисно відкритий, 92% сталися під час гри з родичами. Ба більше, попередні дослідження показали, що дельфіни мають розум і здатні розуміти, що бачать інші. На підтвердження цього, дельфіни в більшості випадків відкривали рот у тих випадках, коли перебували в полі зору родичів.

Цікаво, що в третині випадків, коли дельфіни бачили посмішку родичів, вони також відкривали рот. Це може здатися незначним показником, але Паладжі вважає такі результати хорошим показником реакції.

Скептики можуть стверджувати, що афаліни просто випадково імітують вираз відкритого рота один одного, оскільки залучені в одну й ту саму діяльність або контекст. Але, за словами авторів роботи, це не може пояснити того, чому ймовірність імітації відкритого рота іншого дельфіна протягом 1 секунди в 13 разів вища, коли одержувач фактично бачить вихідний вираз тварини.

Надалі автори дослідження сподіваються вивчити відповідність між посмішкою і певними акустичними сигналами з великого набору вокалізації дельфінів. Крім того, вчені планують спостерігати за рухом очей, щоб вловити будь-який момент "зустрічі поглядів".

Надалі команда також планує повторити дослідження в дикій природі: спостерігати за афалінами буде значно складніше, однак, якщо результати виявляться ідентичними, це розвіє будь-які сумніви.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.