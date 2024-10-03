Ученые удивлены. В "горячей точке" Вьетнама обнаружена неизвестная ранее жаба с зубами (фото)

Исследователи искали иной вид жаб, но неожиданно столкнулись с совершенно новым видом, ранее неизвестным науке.

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Ученые покорили гору По Ма Лунг во Вьетнаме, которая также считается "горячей точкой лягушек", а на обратном пути обнаружили совершенно новый удивительный вид земноводного. На самом деле в экспедиции ученые намеревались обнаружить зубастую жабу Стерлинга, но вместо этого наткнулись на нечто более любопытное — новый вид жаб с собственным прикусом, пишет IFLScience.

Новому виду земноводных дали название "зубастая жаба горы По Ма Лунг" (Oreolalax adelphos). Отметим, что это второй вид земноводных Oreolalax, найденных во Вьетнаме: первой была зубастая жаба Стерлинга, а второй стал новый вид — с греческого adelphos переводится как "брат"

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По словам научного сотрудника ZSL EDGE и ведущего исследователя Луана Тхань Нгуена, открытие нового вида — удивительная находка и результат незабываемых поисков. Первоначально целью экспедиции был поиск зубатой жабы Стерлинга, однако во время обследования горы в очень сложных погодных условиях они наткнулись на совершенно новый вид.

Авторы исследования отмечают, что находка является чрезвычайно важным этапом в исследовании амфибий хребта Хоанглиен и приближает людей на шаг к лучшему пониманию истинного разнообразия амфибий в высокогорных хребтах Вьетнама. Новый вид тесно связан с зубастой жабой Стерлинга, но ученые четко видят различия между ними. Зубастая жаба горы По Ма Лунг пятнистая, с черными, кремовыми и серыми пятнами, но она также имеет и другие необычные черты: складку кожи за глазами, пятнистый живот и двухцветные радужки.

У жабы также есть причудливые двухцветные радужки глаз Фото: ZSL Whipsnade

Исследователи отмечают, что у некоторых жаб и лягушек действительно есть зубы: это могут быть верхнечелюстные зубы, как у саблезубых лягушек, или сошниковые зубы, как у зубатой жабы горы По Ма Лунг.

Открытие нового вида в высокогорье Вьетнама также называют победой для региона, который известен во всем мире, как "горячая точка лягушек" во Вьетнаме. Кроме того, открытие нового вида может стать важным шагом к лучшему сохранению диких животных, находящихся сегодня в уязвимом положении из-за утраты среды обитания или климатического кризиса.

По словам куратора рептилий и амфибий Лондонского зоопарка, доктора Бена Тэпли, за последнее десятилетие ученым удалось описать 6 новых видов лягушек и змею.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые воссоздали процесс питания тростниковой жабы.