Учені здивовані. У "гарячій точці" В'єтнаму виявлено невідому раніше жабу із зубами (фото)

Дослідники шукали інший вид жаб, але несподівано зіткнулися з абсолютно новим видом, раніше невідомим науці.

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Вчені підкорили гору По Ма Лунг у В'єтнамі, яка також вважається "гарячою точкою жаб", а на зворотному шляху виявили абсолютно новий дивовижний вид земноводного. Насправді в експедиції вчені мали намір виявити зубасту жабу Стерлінга, але натомість натрапили на дещо цікавіше — новий вид жаб із власним прикусом, пише IFLScience.

Новому виду земноводних дали назву "зубаста жаба гори По Ма Лунг" (Oreolalax adelphos). Зазначимо, що це другий вид земноводних Oreolalax, знайдених у В'єтнамі: першою була зубаста жаба Стерлінга, а другим став новий вид — з грецької adelphos перекладається як "брат"

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За словами наукового співробітника ZSL EDGE і провідного дослідника Луана Тхань Нгуєна, відкриття нового виду — дивовижна знахідка і результат незабутніх пошуків. Спочатку метою експедиції був пошук зубастої жаби Стерлінга, проте під час обстеження гори в дуже складних погодних умовах вони натрапили на абсолютно новий вид.

Автори дослідження зазначають, що знахідка є надзвичайно важливим етапом у дослідженні амфібій хребта Хоанглієн і наближає людей на крок до кращого розуміння справжнього розмаїття амфібій у високогірних хребтах В'єтнаму. Новий вид тісно пов'язаний із зубастою жабою Стерлінга, але вчені чітко бачать відмінності між ними. Зубаста жаба гори По Ма Лунг плямиста, з чорними, кремовими й сірими плямами, але вона також має й інші незвичні риси: складку шкіри за очима, плямистий живіт і двоколірні райдужки.

У жаби також є химерні двоколірні райдужки очей Фото: ZSL Whipsnade

Дослідники зазначають, що у деяких жаб справді є зуби: це можуть бути верхньощелепні зуби, як у шаблезубих жаб, або ж сошникові зуби, як у зубатої жаби гори По Ма Лунг.

Відкриття нового виду у високогір'ї В'єтнаму також називають перемогою для регіону, який відомий у всьому світі, як "гаряча точка жаб" у В'єтнамі. Крім того, відкриття нового виду може стати важливим кроком до кращого збереження диких тварин, які перебувають сьогодні у вразливому становищі через втрату середовища проживання або кліматичну кризу.

За словами куратора рептилій і амфібій Лондонського зоопарку, доктора Бена Теплі, за останнє десятиліття вченим вдалося описати 6 нових видів жаб і змію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше відтворили процес харчування очеретяної жаби.