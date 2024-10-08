Смогли бы записать TikTok: на самом деле нет доказательств того, что неандертальцы были глупее людей

Пока нет бесспорных доказательств того, что древние гоминиды уступали Homo sapiens в когнитивном развитии.

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Действительно ли неандертальцы были недалекими предками, которых превзошли более умные и ловкие Homo sapiens? Возможно, такая позиция является ошибочной, пишет IFLScience.

Неандертальцы жили на Земле вместе с ранними Homo sapiens и вымерли около 40 тыс. лет назад. Именно ранних людей обвиняют в вымирании неандертальцев, хотя эта теория остается пока недоказанной.

Недавние достижения в палеонтологии позволили ученым более подробно изучить вероятную структуру мозга неандертальцев. На данный момент известно, что мозг неандертальца был примерно такого же размера, что и человеческий, но имел другую форму.

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Анализ 32 современных людей и 13 черепов неандертальцев показал, что у последних были отведены большие области мозга для зрения. Это подтверждает тот факт, что у неандертальцев глаза были больше, чем у современных людей. Также в мозге неандертальцев большие зоны были отведены для управления движением из-за их более крупных тел.

Авторы исследования предположили, что из-за всего вышеперечисленного меньше когнитивного веса было отведено для выполнения сложно социальной обработки. Последствием этого могло быть то, что неандертальцы не могли формировать крепкие социальные группы.

Другое исследование показывает, что большинство теорий о недалеких неандертальцах исходит из неправильного сравнения древних гоминидов с современными людьми. Это все равно, что обвинить в умственной отсталости людей 18-го века, потому что они не смогли бы записать TikTok.

Более справедливый анализ, который сравнил неандертальцев с ранними людьми, показал более четкий результат. В ходе 3D-реконструкции мозга обоих видов показал более мелкие мозжечки у неандертальцев, что могло повлиять на их когнитивные и социальные функции.

В еще одном недавнем исследовании ученые извлекли ген неандертальцев из древних образцов ДНК и вставили его в мозг мышей и хорьков, а также в органоиды "мини-мозга", который был создан из человеческих стволовых клеток. В мозге с ДНК неандертальцев новые мозговые клетки формировались медленнее. Это позволяет предположить, что у древних гоминидов был более низкий когнитивный пик, чем у Homo sapiens.

Авторы этой последней статьи заявили, что даже их инновационный подход лишь намекнул на сниженную когнитивную функцию неандертальцев.

Напомним, носили ли древние родственники людей одежду. Чтобы выдержать холодные условия окружающей среды, неандертальцам требовалось крепкое тело и умение добывать огонь. Но носили ли они одежду?