Змогли б записати TikTok: насправді немає доказів того, що неандертальці були дурнішими за людей

Поки що немає безперечних доказів того, що стародавні гомініди поступалися Homo sapiens у когнітивному розвитку.

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Чи справді неандертальці були недалекими предками, яких перевершили розумніші та спритніші Homo sapiens? Можливо, така позиція є хибною, пише IFLScience.

Неандертальці жили на Землі разом із ранніми Homo sapiens і вимерли близько 40 тис. років тому. Саме ранніх людей звинувачують у вимиранні неандертальців, хоча ця теорія залишається поки що недоведеною.

Нещодавні досягнення в палеонтології дали змогу вченим більш детально вивчити ймовірну структуру мозку неандертальців. Наразі відомо, що мозок неандертальця був приблизно такого ж розміру, що й людський, але мав іншу форму.

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Аналіз 32 сучасних людей і 13 черепів неандертальців показав, що в останніх були відведені більші ділянки мозку для зору. Це підтверджує той факт, що у неандертальців очі були більшими, ніж у сучасних людей. Також у мозку неандертальців більші зони були відведені для управління рухом через їхні більші тіла.

Автори дослідження припустили, що через усе перераховане вище менше когнітивної ваги було відведено для виконання складносоціальної обробки. Наслідком цього могло бути те, що неандертальці не могли формувати міцні соціальні групи.

Інше дослідження показує, що більшість теорій про недалеких неандертальців походить із неправильного порівняння стародавніх гомінідів із сучасними людьми. Це все одно, що звинуватити в розумовій відсталості людей 18-го століття, тому що вони не змогли б записати TikTok.

Справедливіший аналіз, який порівняв неандертальців із ранніми людьми, показав чіткіший результат. Під час 3D-реконструкції мозку обох видів показав більш дрібні мозочки у неандертальців, що могло вплинути на їхні когнітивні та соціальні функції.

У ще одному нещодавньому дослідженні вчені витягли ген неандертальців зі стародавніх зразків ДНК і вставили його в мозок мишей і тхорів, а також в органели "мінімозку", який був створений з людських стовбурових клітин. У мозку з ДНК неандертальців нові мозкові клітини формувалися повільніше. Це дає змогу припустити, що у стародавніх гомінідів був нижчий когнітивний пік, ніж у Homo sapiens.

Автори цієї останньої статті заявили, що навіть їхній інноваційний підхід лише натякнув на знижену когнітивну функцію неандертальців.

Нагадаємо, чи носили давні родичі людей одяг. Щоб витримати холодні умови довкілля, неандертальцям було потрібне міцне тіло та вміння добувати вогонь. Але чи носили вони одяг?