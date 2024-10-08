Сумеречная зона Земли: странную тень, отбрасываемую планетой, запечатлели из космоса (видео)

Всего одно видео дает захватывающую перспективу прохождения сумеречной зоны из-за наклона оси Земли на 23,5 градуса при вращении вокруг Солнца.

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Каждый день с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года ученые делали всего один снимок Земли, который со временем превратился в довольно захватывающее видео прохождения сумеречной зоны из-за наклона оси нашей планеты на 23,5 градуса при ее вращении вокруг Солнца, пишет New Atlas.

Если бы этого наклона не было, не было бы и сезонных изменений на планете, а продолжительность земного дня была бы одинаковой круглый год. Вместо этого у нас есть два равноденствия в году — в марте и сентябре — когда Солнце находится прямо над экватором, делая день и ночь почти во всем мире равными по продолжительности.

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Известно, что в Северном полушарии зимнее солнцестояние следует через три месяца после сентябрьского равноденствия, когда Северный полюс максимально наклонен от Солнца и получает наименьшее количество солнечного света в день — наступает самая длинная ночь в году. В это время около Северного полюса Солнце может неделями не подниматься над горизонтом — явление известно как Полярная ночь.

Летнее солнцестояние наступает в июне для Северного полушария, где все происходит с точностью до наоборот — оно наклоняется к Солнцу. Около Полярного круга, в таких местах, как северная Аляска или Норвегия, наблюдается явление, известное как Полуночное Солнце. В этот момент Солнце вообще не садится за горизонт, а описывает эллиптическую траектории. По небу, не опускаясь за горизонт. По сути, чем севернее мы находимся, тем выше будет Солнце в небе в течение этого удлиненного дня. При этом на самом Северном полюсе Солнце не заходит в течение полугода, совершая непрерывные петли.

Исследователи отмечают, что ось вращения нашей планеты, увы, не идеальна. На самом деле она колеблется с циклом около 26 000 лет. Простыми словами, в течение столетий даты солнцестояний и равноденствий немного смещаются, а затем возвращаются в исходное положение.

Известно, что на это явление обратили внимание еще ранние цивилизации. Например, никто не знает, кто и когда точно соорудил Стоунхендж, но он идеально совпадает с восхода солнца в день солнечного солнцестояния. Но это не единственный пример. Например, большой египетский Сфинкс, возрастом около 5 000 лет, также обращен непосредственно к восходу солнца в дни весеннего и осеннего равноденствия. В то же время майя, известные своими невероятно точными календарями, соорудили Эль-Кастильо около 2 000 лет назад. Он построен настолько точно, что в дни весеннего и осеннего равноденствия солнечный свет отбрасывает тень вдоль лестниц пирамиды, создавая иллюзию Кукулькана.

Учитывая все это, ученые считают довольно крутым то, что сегодня мы можем видеть покадровую съемку Земли с геостационарной точки зрения. Впрочем, наблюдать нашу планету с Международной космической станции не менее круто.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, что произойдет с нашей планетой за миллиарды лет.