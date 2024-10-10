Гигантский убийца: в космосе обнаружено "оружие", уничтожающее одну звезду за другой (видео)

Новое открытие помогло ученым связать две космические тайны, которые ранее имели лишь намек на то, что они связаны.

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С помощью нескольких космических телескопов астрономы сделали важное открытие, которое касается сверхмассивных черных дыр. Оказалось, что гигантская черная дыра уничтожила одну звезду и использует ее обломки в качестве оружия, чтобы уничтожить другую звезду. Благодаря этому открытию астрономы смогли найти связь между двумя космическими тайнами, которые раньше имели намек на то, что они связаны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Interesting Engineering.

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Пять лет назад астрономы увидели событие приливного разрушения, получившее название AT2019qiz, во время которого сверхмассивная черная дыра разорвала на части своей гравитацией ближайшую звезду. После уничтожения этой звезды вокруг черной дыры образовался диск из остатков звезды.

Новое исследование показало, что за несколько лет этот диск значительно вырос в размерах. Теперь диск находится на пути вращения еще одной звезды вокруг черной дыры, хотя эта звезда пока еще находится на безопасном расстоянии от пожирателя материи.

Астрономы обнаружили, что звезда многократно врезается в диск из обломков погибшей звезды примерно раз в 48 часов. Когда это происходит, то возникают яркие вспышки рентгеновского излучения. Это говорит о том, что черная дыра использует обломки погибшей звезды в качестве оружия для того, чтобы уничтожить таким же образом во время события приливного разрушения другую звезду.

В верхнем левом углу показано изображение диска из обломков, окружающих черную дыру в рентгеновском и видимом свете. Основная часть изображения – это иллюстрация уничтожения черной дырой ближайшей звезды Фото: NASA

За последние несколько лет астрономы обнаружили связанные со сверхмассивными черными дырами ранее неизвестные вспышки рентгеновского излучения, которые повторяются многократно.

Ученые не смогли объяснить природу этих периодических вспышек света, хотя считалось, что они имеют отношение к черным дырам. Теперь же было обнаружено доказательство того, что это действительно так. Таким образом астрономы смогли связать две космические тайны, которые касаются сверхмассивных черных дыр и их окружения.

Астрономы говорят, то новые данные позволили сделать большой научный прорыв в понимании регулярных вспышек рентгеновского света, которые связаны с активностью черных дыр и поглощением ими материи. По словам астрономов, нужно было просто подождать несколько лет, чтобы диск вокруг черной дыры увеличился в размерах и таким образом с ним могла столкнуться пока еще "живая" звезда.

Если технологические возможности разумных существ во Вселенной безграничны, почему мы не увидели признаков развитой инопланетной цивилизации? Как уже писал Фокус, ученые считают, что причина кроется в том, что существует предел технологического развития цивилизаций во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что огромное количество космического мусора приведет к катастрофе на орбите, которую уже не избежать. Самую большую угрозу для астронавтов и космических аппаратов представляют неработающие части ракет-носителей, которые летают с огромной скоростью и могут столкнутся, вызвав каскад столкновений.