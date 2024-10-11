Терминатор идет по Земле: ученые из ЕКА показали захватывающие кадры планеты (видео)

Европейское космическое агентство показало 11-секундное видео, на котором видна линия, разделяющая день и ночь на Земле.

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Европейское космическое агентство показало новую покадровую съемку линии, которая разделяет день и ночь по мере того, как Земля проходит через разные времена года, пишет IFLScience.

ESA Earth Observation представила видео из отдельных снимков планеты, которые делались каждый день в одно и то же время геостационарными спутниками Meteosat. Снимки Земли делались с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Видео длится всего 11 секунд, но представляет собой отличную визуализацию того, как меняется продолжительность дня и ночи за время съемки. Линия, которая отмечает переход от дня к ночи, называется терминатор или "сумеречная зона".

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На видео видно, как линия терминатора движется. Это движение происходит по той же причине, почему дни на Земле существуют времена года, а также сокращается и увеличивается продолжительность дней и ночей. Все дело в том, что Земля наклонена на своей оси примерно на 23,5°.

Таким образом, планета неравномерно освещается Солнцем, вращаясь вокруг него. Солнцестояния являются точками во времени, когда разница наиболее экстремальная. К примеру, июньское солнцестояния в Северном полушарии отмечает момент, когда Северный полюс ближе всего наклонен к Солнцу. Как известно, это самый длинный день в году.

И напротив, во время декабрьского солнцестояния Северный полюс наклонен дальше всего от Солнца, что является самым коротким днем в году.

Но каждый март и сентябрь, около 21 и 22 числа месяца соответственно, ось Земли находится перпендикулярно Солнцу. Этот эффект также виден на снятом видео, когда равные части планеты находятся на дневной и ночной стороне.

Термин, обозначающий равенство дня и ночи, называется эквилюкс, который — если мы говорим о Северном полушарии — происходит за два-три дня до весеннего равноденствия и за два-три дня после осеннего равноденствия.

Напомним, астронавт NASA сделал снимок редкой красной молнии. Астронавт Мэттью Доминик заявил, что ему очень повезло во время наблюдения за грозой на нашей планете запечатлеть еще и спрайт.