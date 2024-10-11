Термінатор іде по Землі: вчені з ЄКА показали захопливі кадри планети (відео)

Європейське космічне агентство показало 11-секундне відео, на якому видно лінію, що розділяє день і ніч на Землі.

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Європейське космічне агентство показало нову покадрову зйомку лінії, яка розділяє день і ніч у міру того, як Земля проходить через різні пори року, пише IFLScience.

ESA Earth Observation представила відео з окремих знімків планети, які робили щодня в один і той самий час геостаціонарні супутники Meteosat. Знімки Землі робили з вересня 2023 року по вересень 2024 року.

Відео триває всього 11 секунд, але являє собою чудову візуалізацію того, як змінюється тривалість дня і ночі за час зйомки. Лінія, яка відзначає перехід від дня до ночі, називається термінатор або "сутінкова зона".

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На відео видно, як лінія термінатора рухається. Цей рух відбувається з тієї самої причини, чому дні на Землі є пори року, а також скорочується і збільшується тривалість днів і ночей. Вся справа в тому, що Земля нахилена на своїй осі приблизно на 23,5°.

Отже, планета нерівномірно освітлюється Сонцем, обертаючись навколо нього. Сонцестояння є точками в часі, коли різниця найбільш екстремальна. Наприклад, червневе сонцестояння в Північній півкулі відзначає момент, коли Північний полюс найближче нахилений до Сонця. Як відомо, це найдовший день у році.

І навпаки, під час грудневого сонцестояння Північний полюс нахилений найдалі від Сонця, що є найкоротшим днем у році.

Але кожен березень і вересень, близько 21 і 22 числа місяця відповідно, вісь Землі перебуває перпендикулярно до Сонця. Цей ефект також видно на знятому відео, коли рівні частини планети перебувають на денному і нічному боці.

Термін, що позначає рівність дня і ночі, називається еквілюкс, який — якщо ми говоримо про Північну півкулю — відбувається за два-три дні до весняного рівнодення і за два-три дні після осіннього рівнодення.

Нагадаємо, астронавт NASA зробив знімок рідкісної червоної блискавки. Астронавт Меттью Домінік заявив, що йому дуже пощастило під час спостереження за грозою на нашій планеті зафіксувати ще й спрайт.