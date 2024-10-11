Такого еще не видели: у далекой планеты обнаружен уникальный спутник, как и у Юпитера (видео)

До сих пор астрономы еще не обнаружили ни одного спутника у планет за пределами Солнечной системы, поэтому данное открытие имеет огромное значение.

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Астрономы изучили окрестности планеты WASP-49 b, расположенной на расстоянии 635 световых лет от нас. Вокруг газового гиганта, как предполагают ученые, вращается каменистый вулканический спутник, который похож на спутник Юпитера Ио. Еще ни одни спутник планеты не был обнаружен за пределами Солнечной системы. Но в этом случае единственным доказательствам того, что у далекого газового гиганта есть спутник, является облако из натрия, которое вращается вокруг планеты. Подобное облако из натрия создает и спутник Юпитера. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

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До сих пор спутники планет вне Солнечной системы не были обнаружены из-за того, что они слушком маленькие и тусклые. Тем не менее, как говорят ученые об их существовании можно говорить, если будет обнаружена некоторая активность этих спутников. Например, вулканические выбросы.

В Солнечной системе спутник Юпитера Ио является миром, где находится больше всего вулканов. В результате извержений вулканов происходит выброс большого количества диоксида серы, натрия, калия и других газов, которые создают огромное облако вокруг Юпитера.

Планета WASP-49 b состоит в основном из водорода и гелия, с небольшим количеством натрия. Ученые считают, что этого количества недостаточно для того, чтобы создать облако из натрия вокруг. Астрономы обнаружили, что источник выброса натрия, скорее всего, вращается вокруг планеты и является его вулканическим спутником, который выбрасывает в космос примерно 100 000 кг натрия в секунду. Но для подтверждения этих выводов нужны дополнительные наблюдения.

И все некоторые доказательства указывают на то, что облако из натрия действительно было создано спутником планеты WASP-49 b. Например, ученые обнаружили, то оно может внезапно увеличиваться в размерах, как будто что-то рядом с газовым гигантом наполняет его газообразным натрием. Также облако из натрия перемещается быстрее, чем вращается планета, и в противоположном направлении, а это невозможно, если бы именно газовый гигант его создал.

Новое исследование предполагает, что натриевое облако, наблюдаемое вокруг планеты WASP-49 b, может быть создано вулканическим спутником, который изображен на иллюстрации Фото: NASA

По словам ученых, если будущие наблюдения подтвердят тот факт, что у планеты WASP-49 b есть вулканический спутник, то это будет первый раз, когда спутник планеты обнаружен вне Солнечной системы.

Извержения вулканов на Ио происходят под влиянием гравитации Юпитера, которая сжимает спутник по мере его приближения к газовому гиганту, а за затем, когда Ио отдаляется, сжатие исчезает. В результате недра Ио нагреваются и это приводит к активному вулканизму.

Как показывают расчеты ученых, если у планеты WASP-49 b действительно есть спутник, который похож по размеру на нашу Луну, то быстрая потеря массы в сочетании со сжатием под действием гравитации планеты в конечном итоге приведет к разрушению спутника.

Как уже писал Фокус, физики создали звук, распространяющийся только в одном направлении. Ученые говорят, что их метод может помочь в разработке будущих технологий связи.

Также Фокус писал о том, что на Юпитере обнаружено необычное поведение самой известной особенности газового гиганта. Оказалось, что Большое красное пятно уменьшается и увеличивается в размерах примерно каждые 90 дней. Пока что ученые не знают, почему это происходит.