Такого ще не бачили: у далекої планети виявлено унікальний супутник, як і в Юпітера (відео)

Досі астрономи ще не виявили жодного супутника у планет за межами Сонячної системи, тому це відкриття має величезне значення.

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Астрономи вивчили околиці планети WASP-49 b, розташованої на відстані 635 світлових років від нас. Навколо газового гіганта, як припускають вчені, обертається кам'янистий вулканічний супутник, який схожий на супутник Юпітера Іо. Ще жодного супутника планети не було виявлено за межами Сонячної системи. Але в цьому випадку єдиним доказом того, що у далекого газового гіганта є супутник і хмара з натрію, яка обертається навколо планети. Схожу хмару з натрію створює і супутник Юпітера. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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Досі супутники планет поза Сонячною системою не були виявлені через те, що вони занадто маленькі та тьмяні. Проте, як кажуть учені, про їхнє існування можна говорити, якщо буде виявлено деяку активність цих супутників. Наприклад, вулканічні викиди.

У Сонячній системі супутник Юпітера Іо є світом, де розміщується найбільше вулканів. Унаслідок вивержень вулканів відбувається викид великої кількості діоксиду сірки, натрію, калію та інших газів, які створюють величезну хмару навколо Юпітера.

Планета WASP-49 b складається переважно з водню і гелію, з невеликою кількістю натрію. Вчені вважають, що цієї кількості недостатньо для того, щоб створити хмару з натрію навколо. Астрономи виявили, що джерело викиду натрію, найімовірніше, обертається навколо планети і є її вулканічним супутником, який викидає в космос приблизно 100 000 кг натрію на секунду. Але для підтвердження цих висновків потрібні додаткові спостереження.

І все ж деякі докази вказують на те, що хмара з натрію дійсно була створена супутником планети WASP-49 b. Наприклад, учені виявили, що вона може раптово збільшуватися в розмірах, ніби щось поруч із газовим гігантом наповнює її газоподібним натрієм. Також хмара з натрію переміщується швидше, ніж обертається планета, і в протилежному напрямку, а це було б неможливо, якби саме газовий гігант її створив.

Нове дослідження припускає, що натрієва хмара, яку спостерігають навколо планети WASP-49 b, може бути створена вулканічним супутником, зображеним на ілюстрації Фото: NASA

За словами вчених, якщо майбутні спостереження підтвердять той факт, що у планети WASP-49 b є вулканічний супутник, то це буде перший раз, коли супутник планети виявлять поза Сонячною системою.

Виверження вулканів на Іо відбуваються під впливом гравітації Юпітера, яка стискає супутник у міру його наближення до газового гіганта, а потім, коли Іо віддаляється, стиснення зникає. У результаті надра Іо нагріваються, що призводить до активного вулканізму.

Як показують розрахунки вчених, якщо у планети WASP-49 b справді є супутник, який схожий за розміром на наш Місяць, то швидка втрата маси у поєднанні зі стисненням під дією гравітації планети зрештою призведе до руйнування супутника.

Як уже писав Фокус, фізики створили звук, що поширюється тільки в одному напрямку. Вчені кажуть, що їхній метод може допомогти в розробці майбутніх технологій зв'язку.

Також Фокус писав про те, що на Юпітері виявлено незвичайну поведінку найвідомішої особливості газового гіганта. Виявилося, що Велика червона пляма зменшується і збільшується в розмірах приблизно кожні 90 днів. Поки що вчені не знають, чому це відбувається.