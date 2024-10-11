На Юпітері виявлено дивний рух: вчені не знають, що відбувається (фото)

За головною особливістю Юпітера, Великою червоною плямою, багато десятиліть спостерігають астрономи, але виявлена подія є безпрецедентною.

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За допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи виявили, що найбільший атмосферний вихор у Сонячній системі, Велика червона пляма на Юпітері, зменшується і збільшується в розмірах приблизно кожні 90 днів. Чому величезний антициклонічний шторм, ширина якого оцінюється в 14 750 км (це більше за діаметр Землі), поводиться так, залишається загадкою. Результати дослідження опубліковані в The Planetary Science Journal, пише Space.

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Астрономи виявили, що головна особливість Юпітера, Велика червона пляма, зменшується і збільшується в розмірах, водночас вона переміщується в атмосфері то швидше, то повільніше. І поки що вчені не можуть пояснити це явище.

За допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи виявили, що найбільший атмосферний вихор у Сонячній системі, Велика червона пляма на Юпітері, зменшується та збільшується в розмірах приблизно кожні 90 днів Фото: NASA

Астрономи спостерігали за Великою червоною плямою протягом майже 90 днів і було виявлено періодичну зміну розмірів атмосферного вихору. Вчені кажуть, що не очікували побачити змін його розміру під час руху в атмосфері.

Велика червона пляма розташована на 22 градуси південніше екватора Юпітера і на неї з півночі та з півдня постійно впливають потужні струменеві течії, тобто зони дуже сильного вітру. Ці течії переміщаються навколо планети зі швидкістю 428 км/год. Завдяки струменевим течіям антициклонічний шторм не переміщується в інші широти, хоча рухається на захід. Таке переміщення, як виявили вчені, то сповільнюється, то прискорюється протягом приблизно 90 днів. Вчені припускають, що можливо, з цим пов'язана зміна розміру Великої червоної плями.

Велика червона пляма розташована на 22 градуси південніше екватора Юпітера і на неї з півночі та з півдня постійно впливають потужні струменеві течії, тобто зони дуже сильного вітру Фото: вселенная

Цікаво, що, коли атмосферний вихор уповільнює свій рух, то його ширина збільшується, а коли відбувається прискорення руху, то ширина зменшується. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з тим, як Велика червона пляма взаємодіє з навколишньою атмосферою.

Тепер учені хочуть використати космічний телескоп Вебб, який може зазирнути глибше всередину Великої червоної плями, щоб спробувати зрозуміти, що ж відбувається в атмосфері Юпітера.

Астрономи вважають, що атмосферний вихор все ж має періоди стабілізації розміру, коли він не змінюється, але для цього потрібні нові дані.

Як уже писав Фокус, у космосі виявлено "зброю", що знищує одну зірку за іншою. Нове відкриття допомогло вченим пов'язати дві космічні таємниці, які раніше мали лише натяк на те, що вони пов'язані.

Також Фокус писав про те, що незабаром до супутника Юпітера Європи вирушить найбільший в історії космічний апарат, який шукатиме ознаки існування інопланетян.