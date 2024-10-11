На Юпитере обнаружено странное движение: ученые не знают, что происходит (фото)

За главной особенностью Юпитера, Большим красным пятном, многие десятилетия наблюдают астрономы, но обнаруженное событие является беспрецедентным.

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С помощью космического телескопа Хаббл астрономы обнаружили, что самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, Большое красное пятно на Юпитере, уменьшается и увеличивается в размерах примерно каждые 90 дней. Почему огромный антициклонический шторм, ширина которого оценивается в 14 750 км (это больше диаметра Земли) ведет себя таким образом остается загадкой. Результаты исследования опубликованы в The Planetary Science Journal, пишет Space.

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Астрономы обнаружили, что главная особенность Юпитера, Большое красное пятно, уменьшается и увеличивается в размерах, при этом оно перемещается в атмосфере то быстрее, то медленнее. И пока что ученые не могут объяснить это явление.

С помощью космического телескопа Хаббл астрономы обнаружили, что самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, Большой красное пятно на Юпитере, уменьшается и увеличивается в размерах примерно каждые 90 дней Фото: NASA

Астрономы наблюдали за Большим красным пятном в течение почти 90 дней и было обнаружено периодическое изменение размеров атмосферного вихря. Ученые говорят, что не ожидали увидеть изменений его размера во время движения в атмосфере.

Большое красное пятно находится на 22 градуса южнее экватора Юпитера и на него с севера и с юга постоянно влияют мощные струйные течения, то есть зоны очень сильного ветра. Эти течения перемещаются вокруг планеты со скоростью 428 км/час. Благодаря струйным течениям антициклонический шторм не перемещается в другие широты, хотя двигается на запад. Такое перемещение, как обнаружили ученые то замедляется, то ускоряется в течение примерно 90 дней. Ученые предполагают, что возможно, с этим связано изменение размера Большого красного пятна.

Большое красное пятно находится на 22 градуса южнее экватора Юпитера и на него с севера и с юга постоянно влияют мощные струйные течения, то есть зоны очень сильного ветра Фото: NASA/ESA

Интересно, что, когда атмосферный вихрь замедляет свое движение, то его ширина увеличивается, а когда происходит ускорение движения, то ширина уменьшается. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, как Большое красное пятно взаимодействует с окружающей атмосферой.

Теперь ученые хотят использовать космический телескоп Уэбб, которые может заглянуть глубже внутрь Большого красного пятна, чтобы попытаться понять, что же происходит в атмосфере Юпитера.

Астрономы считают, что атмосферный вихрь все же имеет периоды стабилизации размера, когда он не меняется, но для этого нужны новые данные.

Как уже писал Фокус, в космосе обнаружено "оружие", уничтожающее одну звезду за другой. Новое открытие помогло ученым связать две космические тайны, которые ранее имели лишь намек на то, что они связаны.

Также Фокус писал о том, что скоро к спутнику Юпитера Европе отправится самый большой в истории космический аппарат, который будет искать признаки существования инопланетян.