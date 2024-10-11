Теория подтверждена. Обнаружена странная галактика в ранней Вселенной: в чем особенность (фото)

Астрономы впервые увидели рост галактики "изнутри наружу" всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы смогли наблюдать предсказанный теориями рост галактик "изнутри наружу" в ранней Вселенной. Бала обнаружена галактика, названная JADES-GS+53.18343−27.79097, которая в 100 раз меньше Млечного Пути, то есть ее размер составляет примерно 1 000 световых лет. Как показало наблюдение, галактика на удивление хорошо развита для столь раннего периода в истории Вселенной. В ней находится очень плотное скопление звезд в ядре, но плотность звезд значительно уменьшается на окраинах, где происходит активное звездообразование. Галактику наблюдали такой, какой она была через 700 млн лет после Большого взрыва. Астрономы впервые обнаружили столь ранний пример такого роста галактик во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

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Современные галактики растут либо с помощью накопления газа, из которого образуются новые звезды, либо с помощью слияния с меньшими галактиками. Пока что неизвестно, существовал ли иной процесс роста галактик в ранней Вселенной.

По словам ученых, галактики должны начинаться с плотного ядра, наполненного звездами, затем они растут, появляются новые звезды их вращение возрастает, и они принимают форму спирали или диска.

В галактике JADES-GS+53.18343−27.79097, которую обнаружили астрономы, происходит активное образование новых звезд. Хотя она существовала так рано в истории Вселенной, она на удивление очень развита. Галактика имеет очень плотное ядро, наполненное звездами, как и современные галактики, которые содержат в 1 000 раз больше звезд. Но основной процесс формирования новых звезд происходит на окраинах данной галактики. Таким образом ее размер увеличивается, и такой процесс роста предсказывали теоретические модели, но астрономы впервые смогли его увидеть с помощью телескопа Уэбб.

В галактике JADES-GS+53.18343−27.79097, которую обнаружили астрономы, происходит активное образование новых звезд. Хотя она существовала так рано в истории Вселенной, она на удивление очень развита Фото: phys.org

Ученые использовали свет галактики, чтобы выяснить количество старых и молодых звезд, а также скорость звездообразования. Исследование показало, что галактика содержит более старые звезды в ядре, а более молодые звезды находятся гораздо дальше. При это масса звезд возрастет примерно в 2 раза каждые 10 млн лет, как показало моделирование. У галактики Млечный Путь такой же рост происходит только каждые 10 млрд лет.

Плотность ядра галактики, а также высокая скорость образования звезд предполагают, что эта молодая галактика богата газом, необходимым ей для формирования новых звезд. Таким образом это показывает различные условия в ранней Вселенной.

Теперь ученые хотят найти и другие подобные галактики с таким же развитом в ранней Вселенной, чтобы понять насколько распространено данное явление.

Как уже писал Фокус, с ранней Вселенной что-то не так, ведь новые наблюдения за космосом противоречат теориям. Данные, полученные с помощью космического телескопа Уэбб, показывают, что эпоха реионизации закончилась намного раньше, чем предполагается. Но не все так просто.

Также Фокус писал о странных изменениях, обнаруженных в самом большом антициклоне Солнечной системы, который находится на Юпитере. У ученых нет объяснения обнаруженному явлению.