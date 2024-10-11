Теорію підтверджено. Виявлено дивну галактику в ранньому Всесвіті: у чому особливість (фото)

Астрономи вперше побачили зростання галактики "зсередини назовні" всього через 700 мільйонів років після Великого вибуху.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи змогли спостерігати передбачене теоріями зростання галактик "зсередини назовні" в ранньому Всесвіті. Було виявлено галактику, названу JADES-GS+53.18343-27.79097, яка в 100 разів менша за Чумацький Шлях, тобто її розмір становить приблизно 1 000 світлових років. Як показало спостереження, галактика напрочуд добре розвинена для такого раннього періоду в історії Всесвіту. У ній розміщується дуже щільне скупчення зірок у ядрі, але щільність зірок значно зменшується на околицях, де відбувається активне зореутворення. Галактику спостерігали такою, якою вона була через 700 млн років після Великого вибуху. Астрономи вперше виявили такий ранній приклад зростання галактик у Всесвіті. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

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Сучасні галактики ростуть або за допомогою накопичення газу, з якого утворюються нові зірки, або за допомогою злиття з меншими галактиками. Поки що невідомо, чи існував інший процес зростання галактик у ранньому Всесвіті.

За словами вчених, галактики повинні починатися з щільного ядра, наповненого зірками, потім вони ростуть, з'являються нові зірки, їхнє обертання зростає і вони набувають форми спіралі або диска.

У галактиці JADES-GS+53.18343-27.79097, яку виявили астрономи, відбувається активне утворення нових зірок. Хоча вона існувала так рано в історії Всесвіту, вона напрочуд дуже розвинена. Галактика має дуже щільне ядро, наповнене зірками, як і сучасні галактики, які містять у 1 000 разів більше зірок. Але основний процес формування нових зірок відбувається на околицях цієї галактики. Отже, її розмір збільшується і такий процес зростання передбачали теоретичні моделі, але астрономи вперше змогли його побачити за допомогою телескопа Вебб.

У галактиці JADES-GS+53.18343-27.79097, яку виявили астрономи, відбувається активне утворення нових зірок. Хоча вона існувала так рано в історії Всесвіту, вона напрочуд дуже розвинена Фото: phys.org

Учені використовували світло галактики, щоб з'ясувати кількість старих і молодих зірок, а також швидкість зореутворення. Дослідження показало, що галактика містить старіші зірки в ядрі, а молодші зірки розташовуються набагато далі. Водночас маса зірок зросте приблизно у 2 рази кожні 10 млн років, як показало моделювання. У галактики Чумацький Шлях таке ж зростання відбувається тільки кожні 10 млрд років.

Щільність ядра галактики, а також висока швидкість утворення зірок припускають, що ця молода галактика багата газом, необхідним їй для формування нових зірок. Отже, це показує різні умови в ранньому Всесвіті.

Тепер учені хочуть знайти й інші подібні галактики з таким самим розвитком у ранньому Всесвіті, щоб зрозуміти, наскільки поширене це явище.

Як уже писав Фокус, з раннім Всесвітом щось не так, адже нові спостереження за космосом суперечать теоріям. Дані, отримані за допомогою космічного телескопа Вебб, показують, що епоха реіонізації закінчилася набагато раніше, ніж передбачається. Але не все так просто.

Також Фокус писав про дивні зміни, виявлені в найбільшому антициклоні Сонячної системи, який розташований на Юпітері. У вчених немає пояснення виявленому явищу.