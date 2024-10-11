Очень странный осьминог: всю жизнь бороздит просторы океана автостопом на медузах и пластике (фото)

Океан полон осьминогов-аргонавтов, которые в отличие от собратьев, обитают у поверхности воды, то и дело цепляясь за различные предметы и животных.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества живых существ — одним из наиболее любопытных являются осьминоги, которые уже показали, что они весьма сообразительны и даже могут видеть кошмары, как и люди. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении конкретного вида, который выбивается из большинства, пишет Defector.

Известно, что большинство видов осьминогов обитают на морском дне, однако это касается не всех: осьминоги-аргонавты предпочитают бороздить просторы океана недалеко от поверхности воды, цепляясь за различные предметы и животных. Недавно ученые обнаружили, что они также освоили пластиковый мусор, который заполонил планету.

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По словам морского биолога из Института морских наук Испании Роджера Виллануэва, большинство наблюдений за аргонавтами носят оппортунистический характер, а потому нам не так много известно об этих видах. К счастью для науки, осьминоги-аргонавты часто попадают в объективы фотографов-любителей, снимающих в темной воде, а потому ученые не испытывают недостатка в снимках.

В новом исследовании Валинуэва с коллегами, морскими биологами Фернандо Фернандесом-Альваресом и Хосепом-Мария Гили изучили фото, сделанные любителями, чтобы узнать больше об осьминогах-аргонавтах. Изначально у ученых было более 55 000 фотографий, сделанных в период с 2016 по 2023 годы. Затем они удалили дубли, измененные или сфальсифицированные фото, в результате чего у них осталось всего 569 снимков.

Маленький аргонавт неизвестного пола, угнездившийся среди оранжевых желудков сальпы Фото: Ram Yoro

Ученые изучили фото, на которых были изображены крупные самки, крошечные самцы, молодые особи и слишком крохотные образцы, чтобы их возможно было идентифицировать. В результате команде удалось идентифицировать все четыре ныне живущих вида осьминогов-аргонавтов.

Отметим, что у аргонавтов наблюдается невероятно выраженный диморфизм: самки весят в 600 раз больше самцов и могут вырастать на 35 сантиметров длиннее. Ученые также обнаружили тонкую ребристую оболочку, которая помогает осьминогам достигать нейтральной плавучести в воде и защищать свои яйца. Когда раковина повреждена, самка аргонавта может ее починить или полностью перестроить, если это необходимо

Любопытно, что у крошечных самцов раковина не развивается вовсе, в место этого развивается модифицированная рука, которую они могут отсоединить, чтобы передать самке сперму. Любопытно, что эти руки осьминогов могут двигаться сами по себе внутри самки, что заставило ученых ранее принять из-за каких-то паразитов. Самки аргонавтов могут хранить в себе сразу несколько рук самцов, которыми они могут воспользоваться, когда будут готовы к нересту.

Самка крылатого аргонавта, скользящая по листу Фото: Katherine Lu

Наблюдения также указывают на то, что большинство крупных самок предпочитают перемещаться на пластиковых отходах, растительном мусоре и настоящим медузам класса Scyphozoa. Однако более мелкие аргонавты предпочитают цепляться за свободно плавающих животных, называемых талиацеями, к которым относятся сальпы и пиросомы, а также за более нежные желеобразные из класса Hydrozoa.

Исследователи все еще не знают, почему аргонавтам так нравится перемещаться автостопом, но полагают, что это связано с тем, что осьминогам требуется значительно меньше усилий и энергии, чтобы перемещаться в океане, используя подручные средства.

Ранее Фокус писал о том, что ученые составили карту визуальной системы осьминогов.