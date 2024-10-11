Дуже дивний восьминіг: усе життя борознить простори океану автостопом на медузах і пластику (фото)

Океан сповнений восьминогів-аргонавтів, які на відміну від інших видів, мешкають на поверхні води, раз у раз чіпляючись за різні предмети й тварин

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості живих істот — одними з найцікавіших є восьминоги, які вже показали, що вони вельми кмітливі та навіть можуть бачити кошмари, як і люди. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні конкретного виду, який вибивається з більшості, пише Defector.

Відомо, що більшість видів восьминогів мешкають на морському дні, проте це стосується не всіх: восьминоги-аргонавти воліють борознити простори океану недалеко від поверхні води, чіпляючись за різні предмети й тварин. Нещодавно вчені виявили, що вони також освоїли пластикове сміття, яке заполонило планету.

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За словами морського біолога з Інституту морських наук Іспанії Роджера Віллануева, більшість спостережень за аргонавтами мають опортуністичний характер, а тому нам не так багато відомо про ці види. На щастя для науки, восьминоги-аргонавти часто потрапляють в об'єктиви фотографів-аматорів, які знімають у темній воді, а тому вчені не відчувають нестачі в знімках.

У новому дослідженні Валінуева з колегами, морськими біологами Фернандо Фернандесом-Альваресом і Хосепом-Марія Гілі вивчили фото, зроблені любителями, щоб дізнатися більше про восьминогів-аргонавтів. Спочатку у вчених було понад 55 000 фотографій, зроблених у період з 2016 по 2023 роки. Потім вони видалили дублі, змінені або сфальсифіковані фото, унаслідок чого у них залишилося всього 569 знімків.

Маленький аргонавт невідомої статі, що вгніздився серед помаранчевих шлунків сальпи Фото: Ram Yoro

Вчені вивчили фото, на яких були зображені великі самки, крихітні самці, молоді особини та занадто крихітні зразки, щоб їх можливо було ідентифікувати. У результаті команді вдалося ідентифікувати всі чотири нині живі види восьминогів-аргонавтів.

Зазначимо, що в аргонавтів спостерігається неймовірно виражений диморфізм: самки важать у 600 разів більше за самців і можуть виростати на 35 сантиметрів довшими. Вчені також виявили тонку ребристу оболонку, яка допомагає восьминогам досягати нейтральної плавучості у воді та захищати свої яйця. Коли черепашка пошкоджена, самка аргонавта може її полагодити або повністю перебудувати, якщо це необхідно

Цікаво, що у крихітних самців мушля не розвивається зовсім, замість цього розвивається модифікована рука, яку вони можуть від'єднати, щоб передати самці сперму. Цікаво, що ці руки восьминогів можуть рухатися самі по собі всередині самки, що змусило вчених раніше прийняти через якихось паразитів. Самки аргонавтів можуть зберігати в собі відразу кілька рук самців, якими вони можуть скористатися, коли будуть готові до нересту.

Самка крилатого аргонавта, що ковзає по листу Фото: Katherine Lu

Спостереження також вказують на те, що більшість великих самок вважають за краще переміщатися на пластикових відходах, рослинному смітті та справжніх медузах класу Scyphozoa. Однак дрібніші аргонавти вважають за краще чіплятися за інши тварин, які називаються таліацеями, до яких відносяться сальпи й піросоми, а також за більш ніжні желеподібні з класу Hydrozoa.

Дослідники все ще не знають, чому аргонавтам так подобається переміщатися автостопом, але вважають, що це пов'язано з тим, що восьминогам потрібно значно менше зусиль і енергії, щоб переміщатися в океані, використовуючи підручні засоби.

Раніше Фокус писав про те, що вчені склали карту візуальної системи восьминогів.